塚本高史、“イケメン弟”との2ショット「最強遺伝子」「兄貴みが素晴らしい」
俳優の塚本高史が、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜 後10：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】“イケメン弟”との2ショットが公開された塚本高史
公式SNSは、「後ろ姿になんだかほっこり」とつづり、主人公・勝男を演じる竹内涼真、兄・海老原鷹広を演じる塚本高史の仲良しショットを添えた。
ファンからは「2人の後ろ姿まで嬉しいです！！素敵なオフショットありがとうございます」「竹内涼真さんに塚本高史さん…最強遺伝子の御兄弟ですね！ｗ」「塚本兄さん 貫禄出てこられましたねー 兄貴みが素晴らしいです」「一緒に飲みたい」「かつおの作ったとり天食べさせて〜！！！！」などの声が寄せられている。
