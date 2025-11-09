タレントの村重杏奈さんが、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開しました。

【写真を見る】【 村重杏奈 】 「どうだ！！誰も絶対気付かないだろう！！！」 おしゃれバッグに " ロケ弁 " 投稿に反響

村重さんは、「このオシャレなバックにロケ弁が入ってるなんて誰も予想できないだろう！村重だ！」と冗談交じりに語っています。







また「おにぎりだいすき！唐揚げ大好き！卵焼きもっとすき！」と食べ物への愛情も表現。「シンプルな感じのお弁当が大好物なのでゲット！どうだ！！誰も絶対気付かないだろう！！！」と、忙しい中でもこだわりを持って食事を選んでいることがうかがえます。

投稿された写真には、黒いセーターを着た村重さんがベージュのコートを腕に掛け、黒いバッグを持った姿が写っています。







さらに別の写真では、同じ衣装の村重さんが颯爽と歩く姿も。しかし、そのおしゃれなバッグの中身を公開した写真には、「紀州梅」と「さけ」の2種類が入ったおにぎりのパックが収められていました。パッケージには「お早めにお召し上がりください 『新米』で作りました」との表記も見られます。







村重さんは最後に「いつもなら楽屋でパパッと食べてしまいますが、この日は家に帰ってお味噌汁も追加してゆっくり食べてまた出勤！」とコメント。「村重のせかせかした1日を写真にも表してみました！こいつはとうとう立ち止まってポーズを取る事をやめたらしい！！！」と、自身の忙しい日常と撮影時のスタイルについても触れています。

この投稿に、「ロケ弁入ってるなんて笑える」「ロケ弁、食べたくなります！」「流石だよオチを忘れないバラドルの鏡」「オシャレでかっこいいのにバッグの中はロケ弁 さすが村重！」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】