【同居なのに町内会費は2軒分！？】お金も労力も！お祭りのお手伝いまで要求＜第8話＞#4コマ母道場
何にお金を優先して使うかは、人それぞれです。各家庭が納得した上であれば、どのような使い方をしても問題はないと思いますが……。今回の主人公は、義実家で二世帯同居をはじめたカリンさんです。義母から求められるお金の使い道に、どうも納得がいかない様子です。もし義理の家族と価値観が合わなかった場合、あなたならどうしますか？
第8話 運営費が別！？
【編集部コメント】
お義母さんが請求してきたのは、地域のお祭りの運営費でした。金額に応じた提灯に名前を書かれて飾られるので、どの家がいくら出したのか丸分かりなのだそうです。しかも当然のようにお手伝いも頼まれて……。お義母さんにとっては毎年している普通のことなのかもしれませんが、カリンさんからすれば驚きの連続ですね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
