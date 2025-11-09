タレント清水ミチコ（65）が8日放送のTBS系「人生最高レストラン」に出演。モノマネをしていく中で、本人から“呼び出し”がかかったことを明かした。

MCの加藤浩次から「モノマネやって怒られたりしたことは多分ないですよね？」と聞かれると、清水は「ないことはないですけどね」と答えた。

加藤は「ってことはあるってことですか」と反応し、清水は「まぁ多少はあったですけど、まぁ小さいやけどですよ」と笑った。

清水は「怒られたというか『お話しがある』っておっしゃったのは長渕剛さんのモノマネをしたことがあって、そのときに長渕剛事務所の方からお電話があって『清水さんに剛本人が直接お会いしてお話しがあると言っています』って」と長渕剛から連絡があったことを明かした。

清水は「『2週間後に国際フォーラムでライブがあるのでいらしてください』って言われて、それで行ってお話ししたんです。（長渕が）『見たよお前のモノマネ』って言って。『あれは古いよ俺。だけど今コンサート見てくれたよね。新しい俺のことわかってくれた？』って言って。『もちろんです』って言って。（長渕が）『新しい俺をどんどんやってくれよ』って言ってくださって。CDとかカレンダーとかいっぱいくださって。心つかまれました」と長渕の計らいに感動したことを語った。