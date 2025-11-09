紗々がミルクレープに！　銀座コージーコーナー限定『抹茶ティラミス』はパリパリ食感が楽しい

ロッテの人気チョコレート「紗々（さしゃ）」が、発売30周年を迎えました。これを記念して、2021年から期間限定で販売されている銀座コージーコーナーとのコラボ商品「紗々ミルクレープ」から、今年は特別に"抹茶ティラミス味"が登場。

ケーキでしか味わえない限定フレーバーということで、買ってみました。

ケーキの表面には、チョコ、ホワイトチョコ、抹茶風味チョコの3種類のソースが細い線で幾重にも引かれていて、ビターとホワイトの2種類のチョコレートが折り重なった「紗々」の繊細で美しい見た目を再現しています。





上にちょこんとのっている「紗々」のロゴマークもかわいい！

横から見ると、真ん中と下に抹茶色のスポンジがあり、その上下にココアクレープ、北海道産マスカルポーネを使ったクリーム、パリパリチョコ、カスタードが何重にも重なっています。

ひと口食べてみると、抹茶の風味がふわりと広がります。ふんわりとした抹茶スポンジと、やさしい甘さのカスタードにマスカルポーネのコクが合わさって、抹茶ティラミスを思わせる味わいです。ココアクレープも加わって、大人っぽい仕上がり。

クレープ生地は薄くてもっちり。マスカルポーネクリームはコクがあって、甘さは控えめ。どちらも抹茶の風味を引き立てています。

そして、なんといってもパリパリチョコの食感。やわらかいクレープとクリームの間にパリッとした層が挟まっていて、この対比が楽しい！ なめらかな食感のなかに突然現れる「紗々」特有の食感が、このケーキの最大の魅力です。

抹茶とマスカルポーネ、ココアクレープ、パリパリチョコが重なり合う銀座コージーコーナーのロッテコラボケーキ「紗々ミルクレープ（抹茶ティラミス）」。価格は583円（税込）で、517キロカロリーです。

紗々発売30周年を記念した特別なフレーバー。これまで販売されてきた紗々のなかでも人気が高かった抹茶味を、ケーキならではの抹茶ティラミスにアレンジしたとのことです。紗々のパリパリ食感が好きな私としてはうれしい一品でした。



本商品は12月4日（木）ごろまでの期間限定販売なので、気になる方はお早めに。



（文＝minto）