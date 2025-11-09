口うるさい妻が怖すぎる…家に俺の居場所なんてない！【夫は今日も自分が可哀想】
【これまでのあらすじ】 結婚前は優しかった妻がすっかり変わってしまった。…と夫は思っていた。朝食にパンがよかったと言っただけで怒鳴られ、行ってらっしゃいも言ってもらえない。一家の大黒柱に尊重が足りないとモヤモヤする夫は「俺はなんてかわいそうんだろう」とため息をこぼすのだった。
【夫side STORY】
妻が変わったのは、妊娠がきっかけだったと思います。一緒に運動を始めようだとか、和食中心の食事にしようだとか、急に自分勝手なことを言い出すようになったんです。
その後も、妻はどんどん口うるさくなっていきました。これじゃ、今までの彼女たちと同じです。なんでみんな俺を労わろうとしないのか…。最初は優しいのに、どうして変わっちゃうんだよぉ。
それでも、俺は家庭円満の努力を惜しみません。妻のご機嫌を取ろうとケーキを買って帰宅したところ…、まさかの「食べられない」というひと言。
それどころか、俺の買って帰ったものを娘に触らせようとしないなんて…。寄り添っても拒否されるなら、もう優しくなんかしてやらないからな！
※この漫画は実話を元に編集しています
プロット:日野光里、イラスト:エイデザイン 高木
(フィクション・スタジオ)