※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

彼氏のたくろうと同棲し始めたちはるだったが、他人と暮らして初めて自分の家族が非常識だと指摘され、どう受け止めればいいのかわからなくて…。たくろうがちはるを思い、自分のカードを両親に使わせることや毎月10万円の仕送りをやめるようアドバイスするが、ちはるにとっては当たり前のこと。家族にお金を送らず自分だけ彼氏と旅行に行くのは薄情だと思ってしまうと打ち明ける。そして「実家に帰る」と言い出して…!?



■悪いのは家族！

■彼女はやさしすぎる…！■親は身を削るもの実家に帰るという決断をしたちはるに、悪いのはちはるの家族で、ちはるは薄情ではないと、たくろうが訴えかけます。ちはるが自分を責めてしまっていることに心を痛め、救ってあげたいと思ったのでしょうね…。さらにたくろうの魂の叫びは続きます。「親っていうのは子どものために身を削るもの」「子どものために懸命に稼いで、子どもに迷惑かけないようにって必死に働くんだよ…」それが「普通」なのだとたくろうは強く主張するのですが…、果たしてちはるの心にはどう響く!?(神谷もち)