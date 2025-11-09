◆男子プロゴルフツアー ＡＣＮ選手権 最終日（９日、兵庫・三木ＧＣ＝７００４ヤード、パー７１）

降雨によるコースコンディション不良のため最終ラウンドは中止になり、５４ホールの短縮競技になった。杉浦悠太（フリー）が通算１３アンダーで今季初優勝を手にした。昨年の日本プロ選手権以来となる通算３勝目。来年日本で開催される米ツアー「ベイカレントクラシック」の出場資格を獲得した。

中止が決まった午前９時１５分。杉浦はクラブハウス前で、他のプロたちからお祝いのウォーターシャワーを浴びた。「雨で寒かったけど、優勝しないとかけてもらえないのでうれしかった。今日なくなるとは本当に思っていなかった。プレーをして優勝が一番気持ちいいと思うけど、優勝に変わりはないと思うので本当にうれしい」と笑顔を見せた。

勝因にグリーン上を挙げた。「パッティングが良かったからこそ無理にピンを攻める必要がなく、安全なゴルフができた」と５４ホールを振り返った。今大会の開幕直前にパター「テーラーメイド・スパイダーツアーＸセンターシャフト」の重心のバランスを変えた。これまでは後方の重りを外し前方（フェース側）に鉛を張って使用していたが、前重心にしたことでパターの動きが悪くなっていたことに気がついた。後ろの重りを戻したところ「いいストロークができるようになった」と変化があった。

１０月に米ツアー１次予選会に挑み突破した。１１月のダンロップフェニックス終了時の賞金ランキング５位までが２次から受験できるが、結果を待たずに行動に出た。「今年は賞金ランキングが思うように伸びなくて、そこに入れなかったら受けずに終わることになる。それは一番寂しいなと。海外に挑戦したい気持ちは去年からあったので、トライしてみようと思った」。今回の優勝で１２月の２次（２〜５日）、最終（１１〜１４日）に弾みをつけ「かなりいい流れになると思う」と自信を深めた。

２３年のダンロップフェニックスでアマチュア優勝、昨年はメジャーの日本プロを制した。「そうやってうまく優勝して来られたのもあったので、この先も優勝を積み重ねて行きたい、年間２勝していけたらと思って臨んだシーズンだった。なかなかうまくいかず、終盤にようやく勝てたので、これまでとは違うなと思う。ベイカレントクラシックに出られることになったのでうれしい」と喜びをかみしめた。（高木 恵）