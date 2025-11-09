庄司智春（右）＆藤本美貴 夫妻 （C）ORICON NewS inc.

　お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（49）が8日、自身のインスタグラムを更新。妻でタレントの藤本美貴（40）と長男（13）の2ショットを公開した。

【写真】「庄司さんにソックリ」藤本美貴＆長男の“顔出し”2ショット ※2枚目

　投稿では、現在の写真と、長男が幼かった頃の写真をアップ。現在の1枚では、長男が藤本をおんぶする姿が収められているのに対して、もう一方には幼少期の長男を藤本が後ろから抱きしめるほほ笑ましい様子が写っている。

　庄司は「成長早すぎんだろ！ムカついてしょうがない！ふざけんな！最高ばかりだぜ！」と冗談を交え長男の成長に喜びをにじませていた。

　この投稿には「わぁ幸せそうー」「虎ちゃん大きくなりましたね」「最高に素敵なファミリー」「推しが幸せそうで感涙」「みきてぃーかわいい」「みんなパパ似なんですね」「庄司さんにソックリですね！」などの反響が寄せられている。

　藤本と庄司は2009年7月に結婚。12年3月に長男、15年8月に長女（10）、20年1月に次女（5）が誕生している。