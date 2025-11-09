

（写真：Komaer / PIXTA）

NHK大河ドラマ「べらぼう」では、江戸のメディア王・蔦屋重三郎（つたや・じゅうざぶろう）を中心にして江戸時代中期に活躍した人物や、蔦重が手がけた出版物にスポットライトがあたっている。連載「江戸のプロデューサー蔦屋重三郎と町人文化の担い手たち」の第45回は、人間関係で何かとトラブルを起こしながらも、精力的に執筆を続けた曲亭馬琴の生き様について解説する。

奉公人が定着せずに愚痴をこぼす馬琴

「最近は奉公人がとにかく我がままになったものだ」

（近来、奉公人とかく我まゝに成行き）

曲亭馬琴は、あまりに奉公人が辞めてしまうので、そんなふうに嘆いている。

そういう自分も14歳の時には、主君の孫に小姓として仕えるも出奔しているわけだが、確かに馬琴のもとで働く奉公人は入れ替わりが激しかった。長続きした奉公人でも2週間程度で、短い者はわずか4日で辞めてしまった。いずれも、風呂や遣いに行ったまま帰ってこなかったという。

そんなふうに職場放棄されれば、馬琴が愚痴をこぼすのも無理はないように思うが、どうも馬琴のほうに問題が大きかったようだ。

奉公人を雇い入れるときは「口入屋（くちいれや）」と呼ばれる仲介業者が間に入ったが、馬琴は口入屋が連れてきた4人のうち3人を何の話し合いもせずに、引き取らせている。その理由について、二人は「身元引受人の住居が近すぎる」というもので、もう一人は「大女すぎる」というものだったというから、こだわりポイントがよくわからない。

そして、馬琴の妙な基準をクリアした下女すらも、あまり大切にはしなかったようだ。あるときに『水滸伝』の版元だった鶴屋喜右衛門が、馬琴の病弱な息子・宗伯のお見舞いに来たことがあった。このとき、鶴屋が持参したアジからどうも腐ったような臭いがしたので、馬琴は「食にあたはず」、つまり食べることができない、と記している。 どうも風雨に晒されたことが原因だったらしい。

そのこと自体はもちろん問題ないのだが、そのあとに「下女にたべさせ畢（おわ）る」と続けている。いやいや、腐臭がする魚は、下女にも食べさせちゃいけないでしょうに……。

一事が万事、こんな調子だったから、多くの奉公人たちが「もー無理！」と逃げるように辞めてしまったのだろう。数日で辞めてしまうと、娘婿の清右衛門を口入屋や身元引受人のところに向かわせて、前払い金を返却してもらうように交渉させたというところも、なんとも馬琴らしい。

NHK大河ドラマ「べらぼう」では、津田健次郎がアクの強い滝沢瑣吉（曲亭馬琴）を演じているが、実際の馬琴も一癖も二癖もある人物だった。

温厚な恩人・京伝さえも怒らせた「余計な一言」

馬琴は恩人のことも遠慮なく批判した。14歳で出奔した馬琴は主家を転々としたのち、24歳のときに酒一樽を持って戯作者の山東京伝のもとを訪ねて、弟子入りを志願している。

京伝は「そもそも戯作者には師匠というものがいない」と弟子入りは断りながらも、「作品を見てあげることはできる」と温かく迎えたため、二人は親交を深めていく。不運にも深川にあった自宅が洪水で流されると、馬琴は約半年間、京伝のもとに身を寄せた。

京伝からは「大栄山人」という名をもらい、黄表紙『尽用而二分狂言』での戯作者デビューのサポートまでしてもらった馬琴。そんな恩人に対しても、馬琴は「戯作の才ありて、学問なき人の作」と臆することなく作品批評を展開。読本（江戸時代後期に流行した小説の一種）づくりにおける京伝の姿勢に、苦言を呈したこともあった。

それに対して、京伝の弟・京山は面白くなかったようだが、京伝自身は特別なリアクションはとっていない。粋な遊び人としても知られる京伝のことだから、ひょうひょうと受け流していたのだろう。

だが、文化7（1810）年正月、馬琴が『夢想兵衛胡蝶物語』を刊行したときには、京伝も思わず熱くなってしまったようだ。馬琴自身が、京伝を怒らせてしまった理由について「遊女と妻と等しく思う考えを誹った」と書いている。京伝は自身が二度も遊女を妻にしているだけに、これには黙っていられなかった。

京伝は正月に弟の京山とともに馬琴のもとへやってくると、「遊女にも賢く才のある女は居る。また人の妻になって貞実な女も少なくはない」と馬琴に反論。「遊女が身売りするのは、親兄弟のためであることがほとんどである」と、遊女の不幸な境遇を説明しながら、さらにこう畳みかけた。

「私は儒学にくわしくない。お前はややもすると聖人の言葉を振りまわすが、もし聖人をここへ呼んできて、これについて是非を問えば、彼らは何と答えるかね。私のために、ひとつ聖人に代わって答えてくれないかね」

勢いに気圧されたのか、これには馬琴も「おっしゃるとおりでした。わたしの粗忽でした」と素直に謝罪……したかと思いきや、聖人への問いかけは気にくわなかったらしい。「遊女が賢才であろうと貞実であろうと、聖人がその是非など論ずるものですか」とプチ反論したうえで、こんな余計なことも口にした。

「私の本をくりかえしてよく読んで下されば、お怒りはとけます」

さすがの京伝もこれには激怒したというが、当然だろう。

北斎が馬琴のリクエストを受け入れずに揉める

実質的な師に対しても、この調子だから、作品のパートナー相手となれば何かと激突したことはいうまでもない。『新編水滸画伝』では、絵画を葛飾北斎が担当するが、案の定意見がぶつかって、ともに降板を申し出る事態に。

それから4年後の『占夢南柯後記（ゆめあわせなんかこうき）』では、馬琴からの挿絵の指示に、北斎のほうが激怒。「登場人物の口に草履をくわえさせる」という絵を描くことが、北斎には納得できなかったようだ。

北斎は「誰がこんな汚い草履を口にするものか！」とリアリティを疑問視。「そんなに言うなら、あんたがまずくわえてみてはどうか」と北斎が言い放ち、二人は絶交したとも伝えられている。

北斎もまた個性的だから、馬琴とは「混ぜれば危険」なコンビだった。それにもかかわらず、二人を引き合わせたのは蔦屋重三郎である。ケンカも含めて二人の化学反応に期待したのかもしれない。

失明しながらも執筆して職業作家の道を切り拓く

人間性に問題ありの馬琴だったが、作品作りには誰よりも真摯に向き合った。生涯にわたって残した作品は270あまりにも上る。それも執筆にあたっては、膨大な歴史書や文献を調べ上げ、地理、風俗、習慣、武具、家紋に至るまで詳細な考証を行って、物語にリアリティをもたせている。

代表作『南総里見八犬伝』は、安房国の戦国大名である里見氏の歴史を題材にしながら、物語はすべて創作。仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌の8つの玉を集めていくストーリー展開から、のちにマンガ家の鳥山明は7つの玉を集める漫画『ドラゴンボール』を着想したという。

多作な馬琴は、初めて「潤筆（じゅんぴつ）」という制度を、京伝とともに確立したといわれている。潤筆とは、原稿料のことである。馬琴が、名立たる作者から自分自身まで論評した『近世物之本江戸作者部類』で「京伝と馬琴以外に潤筆を受け取った者はいない」（「京伝 馬琴の外に潤筆を受る作者はなかりしに」）としている。

京伝がまず、これまでの謝礼や金一封というかたちではなく、原稿料を例外的に得るようになり、さらに馬琴は筆一本で生活を立てるようになった。

書いて書いて書きまくった馬琴は目を酷使したからだろう、天保5（1834）年に68歳で右目を失明。執念で左目だけで書き続けた結果、74歳で左目も失明してしまう。

48歳から書き始めた『南総里見八犬伝』が完成したのは、両目が失明してから2年後、76歳のときのことである。

実に28年もの歳月をかけた超大作を残した曲亭馬琴。難のある性格から人間関係ではトラブルを起こしがちだっただけに、原稿執筆に打ち込む作家業は天職だったのだろう。『東海道中膝栗毛』を書いた十返舎一九とともに、曲亭馬琴は日本最初の職業作家として、歴史に名を残すことになった。

（真山 知幸 ： 著述家）