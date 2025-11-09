炊飯も低温調理も、これ一台。キューブ型でキッチンに映える炊飯器【山善】の炊飯器がAmazonに登場中‼
ふっくらごはんとごちそうメニュー。毎日をおいしく整える一台【山善】の炊飯器がAmazonに登場!
山善の炊飯器は、一人暮らしからファミリーまで幅広く対応する、スタイリッシュで機能的な炊飯器。
白米は1合から炊飯可能で、いつでも炊き立ての美味しいごはんが楽しめる。蓄熱性に優れた3.0ミリメートルの厚釜を採用し、「省エネ」「白米」「早炊き」「玄米」「おかゆ」「炊込み」など多彩な炊き分けメニューに対応する。
本体はキッチン家電と並べても映えるキューブ型で、タッチパネル式の操作部は汚れてもサッと拭き取れるため、お手入れも簡単。さらに、摂氏40〜85度の間を5度単位で設定できる低温調理モードを搭載し、ローストビーフやサラダチキンなどの調理も可能。
幅21×奥行24.5×高さ21.3センチメートルのコンパクト設計ながら、最大4合炊きの容量を備え、日常使いから特別な料理まで幅広く活躍すること間違いなしだ。
