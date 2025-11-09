想いを込めた強烈ボレー弾。湘南の奥野耕平が今季限りで退任する山口智監督への恩返しを誓う「ひとりの人間として感謝と尊敬がある」
11月８日、湘南ベルマーレはJ１第36節でアルビレックス新潟とホームで対戦し、５−２で勝利した。
10月26日に行なわれた35節・アビスパ福岡戦（０−１）の敗戦で、2016年以来９年ぶりのJ２降格となり、同31日に山口智監督の今季限りでの退任が発表された。今季の明確な目標を失ったなかで迎えた新潟戦だったが、選手たちはハイパフォーマンスを見せ、20位で同じくJ２降格が決まっている新潟から大量ゴールを奪った。
35分、GK真田幸太のパントキックに反応し、相手CBとの駆け引きで上手く背後に抜け出した鈴木章斗が冷静にネットを揺らして先制ゴールを挙げると、直後の38分に二田理央のクロスから平岡大陽が追加点をマークした。
後半も勢いは緩まず、52分に小野瀬康介の見事なコントロールショットで３点目。70分には中野伸哉のクロスに鈴木章が合わせて、個人として今季９点目を記録した。また、72分には途中出場の奥野耕平がミドルレンジから強烈なボレー弾を叩き込む。終盤に２失点を喫すも、リードを守り切り、５月11日の16節・東京ヴェルディ戦（２−０）以来、約半年ぶりの白星を掴んだ。
J２降格が決まったなかでもホームに集まってくれた多くのサポーターのため、クラブとして来季につなげるため、各個人の価値を高めるため、そして今季の残りの試合で山口体制の集大成を見せるため。降格という結果は覆らないが、チームとして高いモチベーションを持って臨んだからこその快勝だったと言えるだろう。
なかでも新潟戦に強い意気込みを持って臨んだのが、５点目を決めた奥野だ。19年にガンバ大阪ユースからトップチームに昇格し、当時は同クラブのコーチだった山口監督に師事。23年にはG大阪で満足な出場機会を得られず苦しんでいたなかで、恩師が率いていた湘南への加入を決断し、今季で３年目を迎えた。
奥野は今季限りで退任する山口監督への想いを次のように語る。
「（山口監督の退任については）僕自身も責任を感じています。僕が試合に出られず苦しんでいたなかで、智さんが救ってくれた。監督としてだけでなく、ひとりの人間として感謝と尊敬があるだけに、申し訳ない結果になってしまいました。最後、送り出すという表現が正しいかは分からないけど、良い形で締めくくれるように、結果で恩返しをしたいと思います」
新潟戦での鮮烈なゴールは、指揮官への感謝が形となった瞬間でもあったのだろう。
「恩返しという意味では、ひとつゴールを取れて良かった。ポストに当たった時に“入らんかな”と思ったけど、入ってくれました。今週の練習でも４本くらいミドルをふかしていて、そのイメージがあり、抑えるだけ抑えようと思って打ったら綺麗なゴールになりました。残りの試合でも狙っていきます」
今季の残り２試合、奥野が山口監督への想いをどんなプレーで表現するのか。注目したい。
取材・文●岩澤凪冴（サッカーダイジェスト編集部）
【動画】奥野耕平の強烈なボレー弾！
10月26日に行なわれた35節・アビスパ福岡戦（０−１）の敗戦で、2016年以来９年ぶりのJ２降格となり、同31日に山口智監督の今季限りでの退任が発表された。今季の明確な目標を失ったなかで迎えた新潟戦だったが、選手たちはハイパフォーマンスを見せ、20位で同じくJ２降格が決まっている新潟から大量ゴールを奪った。
後半も勢いは緩まず、52分に小野瀬康介の見事なコントロールショットで３点目。70分には中野伸哉のクロスに鈴木章が合わせて、個人として今季９点目を記録した。また、72分には途中出場の奥野耕平がミドルレンジから強烈なボレー弾を叩き込む。終盤に２失点を喫すも、リードを守り切り、５月11日の16節・東京ヴェルディ戦（２−０）以来、約半年ぶりの白星を掴んだ。
J２降格が決まったなかでもホームに集まってくれた多くのサポーターのため、クラブとして来季につなげるため、各個人の価値を高めるため、そして今季の残りの試合で山口体制の集大成を見せるため。降格という結果は覆らないが、チームとして高いモチベーションを持って臨んだからこその快勝だったと言えるだろう。
なかでも新潟戦に強い意気込みを持って臨んだのが、５点目を決めた奥野だ。19年にガンバ大阪ユースからトップチームに昇格し、当時は同クラブのコーチだった山口監督に師事。23年にはG大阪で満足な出場機会を得られず苦しんでいたなかで、恩師が率いていた湘南への加入を決断し、今季で３年目を迎えた。
奥野は今季限りで退任する山口監督への想いを次のように語る。
「（山口監督の退任については）僕自身も責任を感じています。僕が試合に出られず苦しんでいたなかで、智さんが救ってくれた。監督としてだけでなく、ひとりの人間として感謝と尊敬があるだけに、申し訳ない結果になってしまいました。最後、送り出すという表現が正しいかは分からないけど、良い形で締めくくれるように、結果で恩返しをしたいと思います」
新潟戦での鮮烈なゴールは、指揮官への感謝が形となった瞬間でもあったのだろう。
「恩返しという意味では、ひとつゴールを取れて良かった。ポストに当たった時に“入らんかな”と思ったけど、入ってくれました。今週の練習でも４本くらいミドルをふかしていて、そのイメージがあり、抑えるだけ抑えようと思って打ったら綺麗なゴールになりました。残りの試合でも狙っていきます」
今季の残り２試合、奥野が山口監督への想いをどんなプレーで表現するのか。注目したい。
取材・文●岩澤凪冴（サッカーダイジェスト編集部）
【動画】奥野耕平の強烈なボレー弾！