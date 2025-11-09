aespa、開催中のツアーの追加公演をライブにてサプライズ発表！東京・大阪での自身初のドームツアーの開催へ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

現在日本でのアリーナツアー『2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN』を開催中のaespaが、国立代々木競技場第一体育館での11月8日の公演中に、本ツアーの追加公演として新たに東京・大阪をめぐるドームツアーの開催を発表とした。

■ライブ中のメンバーからのサプライズ発表に、ファンからは大きな歓声と拍手が

aespaにとって初の開催となるドームツアーは、ライブ中のメンバーからのMCによって発表。アリーナツアーが全公演即日完売するといったチケットの争奪戦となり、aespaのライブをひと目見たいという多くのファンの声に応える、嬉しいサプライズ発表となった。

そしてメンバーの発表を受け、ステージ上のモニターにて日程と会場が映し出さると、国立代々木競技場第一体育館に集まったファンから大きな歓声と拍手が鳴り響いた。ドームツアーは『2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]』というツアータイトルで、2026年4月11日・12日に京セラドーム大阪、4月25日・26日に東京ドームにて開催される。

aespaにとっては2023年・2024年に続く東京ドーム公演となり、京セラドーム大阪に関しては初の単独公演となる。これまでの東京ドーム公演もソールドアウトしており、今回のドームツアーはこれまで以上に申し込みの殺到が予想される。なお、11月8日よりファンクラブ先行販売の受付がスタートしている。

2024年の大ヒットに続き、2025年も「Dirty Work」「Rich Man」といったリリースで、韓国のみならず世界中のミュージックシーンに衝撃を与えてきたaespa。年末に向けてさらに様々な場面での活躍が期待されているなか、日本においても現在開催中のアリーナツアー、そして今回発表になった2026年の初ドームツアーでさらなる飛躍を遂げ、aespaの音を象徴する“鉄の味”が日本中を席巻する。

■ライブ情報

『2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]』

2026年

04/11（土）大阪・京セラドーム大阪

04/12（日）大阪・京セラドーム大阪

04/25（土）東京・東京ドーム

04/26（日）東京・東京ドーム

