◇卓球WTTチャンピオンズ フランクフルト(4日〜9日、ドイツ)

卓球のWTTチャンピオンズ フランクフルトでは8日、男子シングルスの準々決勝が行われました。日本勢からは松島輝空選手が試合に臨み、準決勝進出を決めました。

松島選手(世界ランク13位)の対戦相手は、地元ドイツのオフチャロフ選手(同31位)。2回戦で張本智和選手を「3-1」で破った選手であり、2018年には世界ランク1位にもなっている強敵です。松島選手は接戦となった第1ゲームを先取すると、第2ゲーム以降も攻撃的なプレーを継続。結果「4-0」(11-9、11-8、11-7、11-4)とストレート勝利で、準決勝進出を決めました。

松島選手の準決勝の相手は、デンマークのリンド選手(同21位)。2回戦では戸上隼輔選手と対戦し、フルゲームにもつれる激戦のすえ、これを突破していました。

18歳の松島選手は、日本男子勢ただ1人となるベスト4入り。前週のWTTチャンピオンズ モンペリエでも準優勝を果たしており、2大会連続4強入りと躍動を見せています。