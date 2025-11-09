【明治安田J1リーグ】鹿島アントラーズ 2−1 横浜FC（11月8日／メルカリスタジアム）

【映像】「よけてるよな！」声を荒げて指差した瞬間

鹿島アントラーズのFW鈴木優磨が、レフェリーの判定に怒りを見せた。あまりのヒートアップっぷりにファンからは心配の声が上がっている。

9年ぶりのJ1優勝を目指す首位の鹿島は11月8日、明治安田J1リーグ第36節で横浜FCと対戦した。鈴木は4ー4ー2の左サイドハーフとして先発出場している。

注目のシーンはゴールレスで迎えた17分だった。左サイドでロングボールを受けたDF小川諒也が胸で落として、鈴木に預けようとした。しかしDF岩武克弥がこれをカットしてクリアした。

すると主審はこのクリアボールが鈴木に当たったと判定し、横浜FCのスローインを宣告。すると鈴木は両手を広げて“不服”のジェスチャー、さらに第4審に対して「俺よけてるよな！」と指を差しながら声を荒げている様子が収音マイクに拾われてしまった。

この状況にABEMAのコメント欄やSNSのファンたちは「これは良くない」「優磨ブチギレw」「言いすぎじゃね？」「これって抗議でしょ？カードないの？」「いやいや、さすがに熱くなりすぎ」などと指摘。さらに累積警告３枚の鈴木に対して（4枚で1試合の出場停止）「カードもらうからやめてー」「落ち着け優磨」「熱くなるのもわかるけど冷静にな」「これで優磨がいなくなったら優勝なくなるぞ」と心配する声も多く見られた。

なお試合は62分にFWレオ・セアラ、65分にMF知念慶のゴールで鹿島がリードすると、横浜FCの反撃を1点にくいとどめ、2ー1で勝利。同日に行われた試合で2位の柏レイソルも勝利したため、両者の勝ち点は1のままとなったが、鹿島が首位をキープしている。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1リーグ）