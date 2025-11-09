元TBSアナウンサーの吉川美代子（71）が8日、東京・六本木バードランドで「吉川美代子 Autumnジャズライブ2025」を開催した。ピアノ、ギター、ドラム、ベース、サックスのバンドを率いて「イッツ・クレイジー」「晴れた日に永遠が見える」「マイ・フーリッシュ・ハート」など全19曲を熱唱した。

ジャズ好きの音楽教師だった父親の影響を受けて、中学、高校の時からジャズに親しんでいた吉川は、一昨年、昨年と念願のライブを開催。「昨年、やった時にこれでやめようと思いました。でも、BS日テレの『そのとき、歌は流れた』の司会を務めた時に、70代、80代の方が元気に歌っているのを見て変わりました。ボイストレーナーについて、もう1回レッスンしました。音楽は、やっぱり楽しいです」と笑顔を見せた。

ギター、ドラム、サックスは、TBS時代の同僚が演奏。TBSのジャズ好きが集まった時に「吉川さん、ジャズ好きなら歌ってよ」と頼まれて社内バンドを結成。緑山スタジオでライブをやったり、赤坂警察署OBの総会で演奏してきた。

かつての仲間とのステージを終えた、吉川は「みんなのサポートでエンディングを迎えられました。頑張ってボイストレーナーに習ってよかった。私が習ってる人はジュリー（沢田研二）にも教えてたんですよ。やっぱり皆さんに来ていただく限りは、ちゃんとしないとと思って。今日も名古屋とか和歌山から来てくれた人がいるんで、ちゃんとできてよかった」と話した。

TBS時代は女性キャスターの先駆けとして報道番組、そしてアナウンススクール校長として活躍。「女子アナという言葉は低く見られているようでいや。みんなアナウンサーです」と硬派のイメージが強かった。2014年（平26）の定年退社後は、フジテレビ「全力！脱力タイムズ」などバラエティーでも活躍している。

◆吉川美代子（よしかわ・みよこ）1954年（昭29）5月8日、横浜市生まれ。77年に早大教育学部を卒業してTBSに入社。77年TBSラジオ「野球はドラマだ」。78〜81年同「こども音楽コンクール」を担当。83〜84年「JNNおはようニュース＆スポーツ」キャスター、84〜88年「JNNニュースコープ」キャスターを務めた。01年（平13）〜14年TBSアナウンススクール校長。14年5月TBSを定年退職。現在はフジテレビ「全力！脱力タイムズ」、BS日テレ「そのとき、歌は流れた〜時代を彩った昭和名曲〜」などに出演。今年4月から生島企画室所属。160センチ。血液型AB。