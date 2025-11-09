『ハイキュー‼』×SVリーグ コラボ連載vol.2（10）

Astemoリヴァーレ茨城 倉田朱里 後編

（前編：初めて石川真佑に会った時の感動「すごい経験をさせてもらったんだな」＞＞）

現役のSVリーガーに、バレーボール漫画『ハイキュー‼』を語ってもらうコラボ連載。選手たちが選ぶベストメンバー、共感したシーン、ベストゲームとは？



（ｃ）古舘春一／集英社 選手写真／SVリーグ





＜SVリーガーが語る『ハイキュー‼』＞

Q１、監督目線で『ハイキュー‼』のベストメンバーを選ぶなら？

【オポジット】

牛島若利（白鳥沢学園高校）

【アウトサイドヒッター】

木兎光太郎（梟谷学園高校）、佐久早聖臣（井闥山学院高校）

【ミドルブロッカー】

黒尾鉄朗（音駒高校）、角名倫太郎（稲荷崎高校）

【セッター】

孤爪研磨（音駒高校）

【リベロ】

夜久衛輔（音駒高校）

「ウシワカ（牛島）はエースのオーラが出ているのがいいな思います。サイドは個人的に、木兎みたいな選手が好きですね。チームにひとりは必要です。キャラもそうだし、みんなのテンションが落ちていても、柱になってくれそう。もうひとりは佐久早。強いチームを作るなら欠かせません。スキルが高くて、冷静さもあって、無駄な失点をしなさそう。レシーブもできますからね。

黒尾は、点を取るよりも後ろを生かしてくれそうなミドル。止める時は自分でも止めてくれそう。もうひとりの角名を選んだのは、トリッキーなタイプがほしいかなって。天童（覚）と迷いましたが、角名は烏野戦で負けず嫌いが滲み出た感じがいいなと思いました。

セッターは研磨！ めっちゃ好きで、ハイキューのキャラで一番好きです。なんだかんだバレーが好きで、きついトレーニングもグチりながらだけどやっている。『私もこんなに俯瞰でバレーを見られたら』と思いますよ（笑）。リベロは夜久さん。ディフェンスが強い音駒のリベロっていうのが大きいです。西谷も好きですけど、夜久さんはカッコいいし、言うこともイケメンなんで！」

Q２、教訓となった、共感した場面や言葉は？

「セッター目線だと、研磨が一番好きですけど、稲荷崎の宮侑もいいですね。『よりいっぱいのモンで支えたんねん セッターやもん』というセリフは、本当にその通りだと思います。アンダーじゃなくオーバーでトスするのは、自分がきつくても相手の楽を選ぶということで、同じセッターとして共感できます」

Q３、作中の個人的ベストゲームと、その理由は？

烏野高校vs音駒高校、烏野vs和久谷南高校

「映画の『ゴミ捨て場の決戦』の最後が、研磨目線で描かれているんですよね。最後は研磨がボールを......セッターとしてはめちゃめちゃわかるシーンです。ボールが落ちる時の感じとか、『この目線で作るのは面白いな』って思いました。

宮城予選の烏野vs和久谷南も好きです。中島（猛）の家族の応援団もよかった。何より、烏野の（キャプテンの澤村）大地さんが抜けちゃった時、控えの縁下（力）が入って頑張るところがいい。

誰かが抜けた時、誰かが入って活躍する話が好きですね。そこで活躍したらチームの士気が上がるし、個人の自信にもつながる。チーム競技ならではだと思います。稲荷崎の北（信介）さんの『ちゃんとやんねん』もそうですけど、人間性が表に出る話が好きですね」

【プロフィール】

倉田朱里（くらた・しゅり）

所属：Astemoリヴァーレ茨城

2000年11月22日生まれ、東京都出身。169cm・セッター。母の影響で小学校３年からバレーを始める。駿台学園高校時代にU18日本代表に選出され、U18アジア選手権の優勝に貢献。筑波大学を経て、2023年に日立Astemoリヴァーレ（現Astemoリヴァーレ茨城）に入団した。