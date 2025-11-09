どんだけ可愛いのーーーッッ！？【サーティワン】オリジナルグッズ付き♡「大人気コラボ」に注目

【サーティワン】から「ハローキティ」との新作コラボ商品が登場！ 11月1日スタートながら一部店舗では販売終了しているメニューも出ている「大人気コラボ」で、早くも話題沸騰中のようです。今回はその中でも、オリジナルグッズが付いてくる、ファンにはたまらないメニューをピックアップ。グッズを集めたい人は必見です！

8個のアイスをまとめ買い！「ハローキティ アイスクリームセット」

8個のアイスをセットで買えるこちらのメニュー。テイクアウトして冷凍庫に保存しておけば、いつでもアイスが楽しめます。箱のみならずカップにもキティ・ミミィ・タイニーチャムが描かれたキュートなデザイン。アイスはレギュラーかスモールを選べます。

収納ポケットのある可愛いブランケット付き

「ハローキティ アイスクリームセット」に付いてくるオリジナルグッズに注目！ ピンク × ミントの配色に、キティ達やアイスがデザインされた可愛らしいブランケットがもらえます。@ftn_picsレポーターHaruさんいわく「収納ポケットも付いているので、コンパクトにまとめるのもラクラク」と、使いやすさもバッチリのよう。収納時にはキティのお顔が見えるところもキュートです。

アイシングビスケットをのせた「ハローキティ スペシャルダブルカップ」

2つのアイスを味わえるこちらは、キティデザインのポップでカラフルなカップがとってもキュート。トッピングのアイシングビスケットの絵柄は全3種類あり、何が当たるか分からないドキドキ感が楽しめます。一部の店舗では販売終了している人気メニューのようなので、気になる人はお早めに。

キティがあのフレーバー風に変身！？

「ハローキティ スペシャルダブルカップ」に付いてくるのは、コラボオリジナルのチャーム。ポッピングシャワーのアイスを持ったキティのリボンや洋服まで同じ色に染まっている可愛らしいデザインです。バッグやポーチに付ければワンポイントになり、目印にもなってくれそう。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino