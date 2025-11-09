大谷＆由伸が飾ったLA紙面に“6文字の日本語” WS連覇から1週間…「急いで買いに行った」米好評
LAタイムズの紙面が話題
米大リーグのドジャースはブルージェイズとのワールドシリーズを制し、2年連続世界一に輝いた。優勝を決めた1日（日本時間2日）の第7戦から1週間が経過した現地8日、地元紙では日本語の見出しも登場。米ファンからは「急いで買いに行った」などの声も上がった。
胴上げ投手となり、抱きかかえられる山本由伸投手の姿がある。1点ビハインドの9回に起死回生の同点弾を放ったミゲル・ロハス内野手が雄叫びを上げている。そして、ガッツポーズの大谷翔平投手がいた。
WS制覇から1週間が経過した現地8日、地元紙のLAタイムズではドジャースが大きく扱われているようだ。大谷のページには日本語で「二刀流の怪物」という見出しもついていた。
米スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」のブランド戦略マネージャー、ヴィンセント・サンペリオ氏が自身のXで、「今日のLAタイムズを手に入れてくれ」として紙面の写真を公開。米ファンからは様々な声が上がった。
「今朝、インスタグラムで今日の新聞としてこれが売られているという広告を見たの。急いでお店まで買いに行った（笑）」
「それどこで手に入れたの？ 私の近くの小さなお店にはもうなかった」
「絶対買うべきだ。ありがとう」
「この投稿のおかげで、手に入れることができた」
「ヨーロッパでも買える方法ってある？」
「確かに、これはとてもクールだ」
WSでは山本が3登板で3勝を挙げる大車輪の活躍でMVPを獲得。大谷は、延長18回死闘となった第3戦で2本塁打を含む驚異の9打席連続出塁をマークした。
（THE ANSWER編集部）