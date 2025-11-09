2020年6月、兵庫県宝塚市の住宅においてボウガン（クロスボウ）を撃ち、祖母、母、弟の家族3人を殺害し、叔母に重傷を負わせた野津英滉被告（28）。神戸地裁で行われていた裁判員裁判は6回の審理を終え、10月31日、無期懲役との判決宣告がなされた。検察の求刑は死刑だった。

【写真】笑みを浮かべ、ポーズをとる中学生時代の野津被告。凶器に用いられたクロスボウ

松田道別裁判長は、事件当時の被告に「完全責任能力」があったと認定。犯行動機の形成には精神疾患の影響が認められるとしつつも、「（犯行が）家庭内であり反社会性はなく、死刑が真にやむを得ないといえない」などと指摘した。

また無期懲役とした理由については「自殺を選択せず、『死刑になる』という極端な思考は自閉スペクトラム症の症状。自身ではいかんともしがたい状況は、被告を一方的に非難できない」などとした。

公判では、野津被告の独特な生育環境や、淡々と遂行された凄惨な犯行状況などが主張されてきた。判決前には、精神鑑定を行なった3名の医師、臨床心理士が出廷し、被告人のこだわりの強さや家族への根深い感情を証言した--裁判ライターの普通氏がレポートする。【前後編の前編】

「嫌いなのは母」精神鑑定でも表現されていた母への感情

被告人に対しては起訴の前後に二度の精神鑑定が行われた。初期はやりとりもスムーズに行われていたが、時を経るごとに言葉が詰まるなど、徐々に状態が悪化したという。動きは緩慢で抑揚はなくなり、急に脳波がストップして数分動かないなどということもあったようだ。

先に結論を記すと、3名の医師らは被告人に自閉スペクトラム症、強迫性障害の症状を認めた。裁判長の言葉にもあるように、上記の障害が認められたことは判決にも影響している。一方で、我々が注視しなければいけないのは、3名の医師らが強く主張した「自閉症だから事件を起こすのではない」という言葉である。

衝撃的な事件内容、独特な環境に目が向きがちであるが、社会の中で実際に起きた一事件であり、偏見により目を伏せるのでなく、正しい向き合い方を身につけなければならないと強く感じる。そうした中で、一般から参加している裁判員が、被告人の特性について積極的に質問する様子は印象的だった。医師らの説明を理解しようと向き合う裁判員の姿勢は、法曹家ではない一般人が裁判に参加する意義を感じられた。

そうした意図のもと、ここでは医師らが語った精神鑑定について、裁判員の関心が高かったように思える心理検査の結果を中心に紹介することとする。

まずは、過去に受けた知能試験の結果を紹介する。11歳時の指数が「106」、18歳時の指数が「120」といずれも平均値の「100」を超えている。被告人は大学に入学し、アルバイトも経験するなど、通常に社会に馴染んでいた。心理検査においても、精神状態が悪化する中でも、時間をかけたら問題に対応していたという。

しかし、苦手な分野もあった。「心の理論」と言われる試験で、9割の問題を間違えていたという。これには被告人が、相手の言葉や意図を汲み取る能力に乏しいことを表している。柔軟性の低さ、粘着性、そしてその一方で繊細さも見られたという。

木の絵を描く「バウムテスト」も行われた。1本の木を描くことで、その人の思考のクセや深層心理などを分析する。被告は1時間以上かけて詳細に描くこだわりを見せたという。こうした様子からも「強迫観念、粘着性、その一方で繊細な面を持ち合わせている」などという分析も語られた。

その他、「SCT（文章完成法テスト）」も実施されたという。未完成の文章、例えば「子どものころは」とだけ提示され、残りを受検者に答えさせるといったテストだ。医師によると、被告の回答内容はほとんどが家族に関するものだった。しかしそこにも母への嫌悪感が表現されており、

「子どものころは」に対して「一人だった」

「嫌いなのは」に対して「母」

などといった回答があったという。

最終的な結論として、被告人には自閉スペクトラム症、強迫性障害の症状が認められた。一方で3名の証人の見解は、「これら症状は犯行動機の形成過程に影響を及ぼしているものの、最終的な動機は積み重なった家族への感情が原因で、違法性の認識などに問題はない」という点でもおおむね一致している。

これまでも法廷で被告人から被害者らへの謝罪の言葉はなく、その犯行の様子からも躊躇などは感じられないように思えた。一方で、鑑定人は被告人に「犯行への躊躇」があったと説明した。

ある証人が一つのエピソードを紹介する。野津被告は裁判以前に入院して、投薬治療中に痙攣発作を起こしたことがあったという。朦朧とするなかで、弟に対して「悪かった」と謝る場面があったという。これは心の奥深くでは事件を後悔しているが、平時では被告人自身もその感情に蓋をし、気付いていない可能性が指摘された。

事件の判決後には、被告人に矢で射られ重傷を負いながらも唯一生き残った叔母も「決して、障害や特性を持つ方は危険であるということではありません」、「どうか、障害や特性について誤解がなされないように願いたいです」とコメントしている。

私も報道に携わるものとして、そういった誤解がなされないように一層の注意を払いたい。

法廷に持ち込まれた事件のクロスボウ

医師への尋問終了後、最後の証拠調べが行われた。長い休憩のあと法廷が開かれると、法廷内の傍聴席に近い場所に、シートがかかった机が置かれていた。

検察官が証拠の要旨を述べ始めるとシートが外された。そこにあったのは、事件に実際に使われたクロスボウと矢であった。

クロスボウは黒く、長さは60cm程度。矢の長さは30cm程度だろうか。矢は弟が死の直前に自ら抜いたものを除き、医師が切断したものだった。実物を前に改めて事件が現実的なものとして感じられた。

判決前の審理の最終日には、被告人に矢で射られ重傷を負いながらも唯一生き残った叔母が、意見陳述を行なった。被害者である叔母が語ったのは、甥である被告人に対する複雑な感情だった。

（後編につづく）

◆取材・文／普通（裁判ライター）