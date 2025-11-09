今年のダービージョッキーが話題のドラマに登場する。９日に放送される俳優・妻夫木聡が主演のＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜・午後９時）の第５話「日本ダービー」では、クロワデュノールで今年の日本ダービーを制した北村友一騎手が出演。番組の公式Ｘでは、同騎手のコメントを動画で投稿している。

同番組の公式Ｘは「明日の第５話に出演する＃ダービージョッキー ＃北村友一 騎手からコメントいただきました」とポスト。続けて「どのシーンで登場するのか！？ぜひリアタイでご覧下さい」と動画を添えて告知している。

動画内で北村友一騎手は「現場の雰囲気もすごく良くて、監督さんの熱意とかすごく伝わってきて、いいドラマになればいいとなと思っています。是非みてください」とコメント。番組の公式ホームページでは「デビュー戦で勝利したロイヤルホープと騎手の隆二郎（高杉真宙）は勢いに乗り、チームロイヤルは日本ダービーへの出走を決める…」と内容に触れており、同騎手がどのように関わっていくか注目だ。

ドラマは競馬の世界を舞台に、夢を追い続けた熱き大人たちが家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の２０年にわたる物語。原作は山本周五郎賞やＪＲＡ賞馬事文化賞を受賞し、日本ダービー、有馬記念の際にスポーツ報知にエッセー「また満員の競馬場で」を寄稿している早見和真氏。佐藤浩市、松本若菜、「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」目黒蓮ら豪華なキャストも話題だ。