『異世界の沙汰は社畜次第』PV公開 個性豊かなキャラボイス解禁
テレビアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』のメインPV第1弾が公開された。
【動画】キャラ声解禁！公開された『異世界の沙汰は社畜次第』PV
同作は、聖女召喚に巻き込まれた三十路手前のサラリーマン・近藤誠一郎（CV.伊東健人）が、転移先の異世界ロマーニ王国でも経理課で働くことになり、氷の貴公子・アレシュ（CV.前野智昭）らと出会っていく様子が描かれている、異世界×仕事×BLといった異色の組み合わせが生み出す新感覚ファンタジー。
新規映像で構成されたメインPV第1弾では、個性豊かなキャラクター達のボイスも初公開されている。
■キャスト
近藤誠一郎：伊東健人
アレシュ・インドラーク：前野智昭
ノルベルト：山下誠一郎
カミル：東地宏樹
ユーリウス：山口智広
白石優愛：鎌倉有那
イスト：虎島貴明
シーグヴォルド：小野友樹
