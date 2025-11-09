【ホビーラウンド33】 開催日時：11月9日10時30分～16時30分 会場：TRC東京流通センター第二会場 Fホール 入場料 当日入場チケット：2,000円

ボークスは、レジンキット「HSGK 1/72 バーガ・ハリKK-Ie」を発表した。2025年12月20日～2026年1月12日開催の「ボークスF.S.S.シリーズ展ミニキャラバン in 横浜SR 2025冬」およびホビー天国オンラインストアにてイベント限定発売を予定している。価格は69,300円。11月9日開催のイベント「ホビーラウンド33」にてサンプルを展示している。

「バーガ・ハリKK-Ie」は、「ファイブスター物語」に登場するゴティックメード「バーガ・ハリ」のバリエーション騎。イェンシング工場製の騎体を指して騎体名の後ろに「Ie」という表記が付く。「HSGK 1/72 バーガ・ハリKK-Ie」では、AP騎士団ツラック隊のナルミ・アイデルマ支隊長の乗騎を1/72スケールで立体化している。

キットには、ナルミ騎の特徴的なマーキングや、エルディアイ・ツバンツヒ乗騎の頭部マーキングのデカールが付属。ガット・ブロウは抜刀状態とアームフライヤーまたは腰スカート内に帯刀状態を、肩部アイドラフライヤーは通常・展開状態を選択式で再現できる。

(C)EDIT ,All rights reserved.

創作造形(C)造形村/ボークス