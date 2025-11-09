エティハド航空は、アフリカとアジア4都市に相次いで就航した。

11月2日からチュニスへ週3往復、11月2日からハノイへ週6往復、11月3日からチェンマイへ週4往復と香港へ週5往復の運航を開始した。

機材はハノイと香港へはボーイング787型機、チュニスとチェンマイへはエアバスA321LR型機を使用する。

アントノアルド・ネベス最高経営責任者（CEO）は、「チュニスの伝統、ハノイの活気、チェンマイの魅力、そして香港のグローバルなエネルギーなど、それぞれの目的地が当社のネットワークに独自の個性を加えています。これらの都市が一体となって、お客様の選択肢を広げるとともに、世界で最もエキサイティングな都市の一つであるアブダビをより多くのお客様に体験していただく機会を提供します。今年もUAEの航空需要のほぼ半分を担うエティハド航空は、アブダビという拠点を通じて、より多くの人々、文化、そして機会を繋ぐことに注力していきます」とコメントした。

■ダイヤ

EY739 アブダビ（02：20）〜チュニス（06：20）／火・木・土

EY740 チュニス（10：40）〜アブダビ（19：25）／火・木・土

EY430 アブダビ（09：05）〜ハノイ（18：10）／火・木・日

EY432 アブダビ（20：50）〜ハノイ（05：55+1）／水・金・日

EY433 ハノイ（07：40）〜アブダビ（12：15）／月・木・土

EY431 ハノイ（20：00）〜アブダビ（00：35+1）／火・木・日

EY426 アブダビ（21：20）〜チェンマイ（06：05+1）／月・水・金・日

EY427 チェンマイ（08：50）〜アブダビ（13：05）／月・火・木・土

EY870 アブダビ（21：15）〜香港（08：30+1）／月・水・木・金・日

EY871 香港（19：35）〜アブダビ（00：25+1）／月・火・木・金・土