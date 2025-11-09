「どこにも行かんといて！」FA戦線目玉の阪神外野手が31歳に 球団SNSが誕生日を祝福 残留を願う声が殺到
去就が注目される阪神・近本(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
阪神は11月9日に公式SNSを更新。同日に31歳の誕生日を迎えた近本光司を「おめでとうございます！」と祝福した。
【動画】バウアーを粉砕！ 阪神・近本光司の確信アーチをチェック
その近本は、今季の国内フリーエージェント有資格者。権利行使のための申請が10月31日からすでに始まっている。11月11日までに在籍球団に意思を伝えれば、翌12日に宣言行使選手として公示され、他球団と交渉が可能となる。
去就が大注目の虎のプリンス。コメント欄には誕生日のお祝いとともに、残留を願う声が相次いでいる。「どこにも行かんといて！」「来年も阪神の切り込み隊長でヨロシクね！」「タイガースに残って、来年連覇と日本一目指し欲しい」「近ちゃんがいないタイガースは考えられないよぉ」といった反応が寄せられた。
プロ7年目となった今季は140試合に出場、打率.279、3本塁打、34打点。32盗塁で4年連続6度目の盗塁王に輝いた。通算打率.288のハイアベレージ、安定した外野守備を誇りる近本が仮に宣言となれば、触手を伸ばす他球団が一定数出てきそうだ。
一部のファンからは「悔いのない決断を」「どこに行っても応援します」というコメントも届いた。背番号5が出す結論への注目度は、日に日に高まっている。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。