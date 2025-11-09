「どこにも行かんといて！」FA戦線目玉の阪神外野手が31歳に　球団SNSが誕生日を祝福　残留を願う声が殺到

去就が注目される阪神・近本(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext

阪神は11月9日に公式SNSを更新。同日に31歳の誕生日を迎えた近本光司を「おめでとうございます！」と祝福した。

【動画】バウアーを粉砕！ 阪神・近本光司の確信アーチをチェック

その近本は、今季の国内フリーエージェント有資格者。権利行使のための申請が10月31日からすでに始まっている。11月11日までに在籍球団に意思を伝えれば、翌12日に宣言行使選手として公示され、他球団と交渉が可能となる。

去就が大注目の虎のプリンス。コメント欄には誕生日のお祝いとともに、残留を願う声が相次いでいる。「どこにも行かんといて！」「来年も阪神の切り込み隊長でヨロシクね！」「タイガースに残って、来年連覇と日本一目指し欲しい」「近ちゃんがいないタイガースは考えられないよぉ」といった反応が寄せられた。