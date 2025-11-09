北斗晶、駅で並んで購入した大阪土産「蒸したてを買っちゃいました」

タレントの北斗晶が8日に自身のアメブロを更新。仕事で訪れた大阪で大阪名物『551蓬莱』の品を購入したことを明かした。

この日、北斗は「毎年この時期に呼んでいただいてる旅サラダの特別番組でした」と報告し「本当に楽しい収録でしたー」とコメント。その後「大急ぎで新大阪に向かって551に並びました〜！！」と明かし「すーちゃんの大好きな、甘酢団子」と「すーちゃんと次男の大好きな焼売」と孫・寿々ちゃんと次男のためにお土産を購入したことを説明した。

続けて「その匂いに負けて、蒸したてを買っちゃいました」と自身のためにも豚まんを購入したことを告白。しかし「この豚まん 新幹線では絶対に食べられないし食べちゃダメ」と述べ「なぜなら、美味しいけど美味しい匂いが凄すぎる」と理由を説明し「駅の角っことかで、匂いが人様の迷惑にならないところで食べるべし！ひと目にあまり付かないように隠れてパクっ」と駅の隅で食べたことを写真とともに報告した。

最後に「あっちーーーっっっ蒸したては、熱々なのでお気をつけください」とコメントし「それでは、大阪の皆様お世話になりましたー 埼玉に帰ります」とつづり、ブログを締めくくった。