◆世田谷２４６ハーフマラソン（９日、東京・世田谷区駒沢オリンピック公園陸上競技場発着＝２１・０９７５キロ）

第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で３年連続９度目の優勝を狙う青学大勢は自己ベスト記録を連発し、６人が１０位以内に入った。原晋監督（５８）は「箱根駅伝、勝ちますよ」と自信を見せた。

時折、冷たい雨が降ったが、まずまずの気象コンディションで好レースが展開された。青学大勢は、創価大の山口翔輝（２年）には敗れたが、６人がトップ１０入りして、存在感を見せた。３位の佐藤愛斗が１時間１分５５秒（記録は速報値）、４位の平松享祐（３年）が１時間２分２秒、５位の中村海斗（３年）が１時間２分８秒、７位の鳥井健太（３年）が１時間２分２２秒と、それぞれ、自己ベスト記録をマーク。先週の学生３大駅伝第２戦の全日本大学駅伝（１１月２日、名古屋市〜三重・伊勢市＝８区間１０６・８キロ）で１区（９・５キロ）を走り、この日、初のハーフマラソンに臨んだ椙山一颯（いぶき、１年）が１時間２分３１秒で１０位でゴールした。

「全体的にいいですね。一昨年、去年なみになってきました。佐藤愛斗は強さを見せてくれた。３年生も頑張った。収穫は多かった。今回も箱根駅伝、勝ちますよ」と原監督は３連覇に向けて、自信たっぷりに話した。

同日に開催された岩手・宮古市の宮古サーモン・ハーフマラソンでも折田壮太（２年）が１時間２分５０秒で優勝、船越碧（２年）が１時間３分２秒で３位、神邑亮佑（１年）が１時間３分５秒で４位となり、好成績を残した。折田は学生３大駅伝開幕戦の出雲駅伝（１０月１３日、島根・出雲市＝６区間４５・１キロ）で２区（５・８キロ）と苦戦したが、初のハーフマラソンで箱根駅伝の距離に対応できる力を見せた。「折田は出雲駅伝の後、長い距離をしっかり練習できていた。箱根駅伝でもチャンスあるし、期待したい」と原監督は笑顔で話した。

選手の好走に指揮官は上機嫌。３位だった全日本大学駅伝の後、大会公式Ｘアカウントが「監督バス車内にて帽子の忘れ物がありました」とポストし、翌日に原監督が「帽子私でした。お騒がせしました。担当の方有難うございました」と反応。忘れた帽子の写真と共に「本日無事町田寮に戻ってきました。大切にします…大会事務局の皆様ありがとうございました。箱根駅伝優勝は忘れないよう頑張って行きます！笑笑」とコメントした。

早速、この日は、その帽子をかぶって選手を指導。「たかが帽子、されど帽子。私のＳＮＳには帽子の話題で１８０万のＰＶ（ページビュー）がありました。箱根駅伝本戦なみの反響ですよ。ありがとうございました」。レース後、原監督は、満面の笑みで帽子をアピール。青学大は、２０２６年新春の箱根路でも主役を狙うつもりだ。