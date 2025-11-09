◆世田谷２４６ハーフマラソン（９日、東京・世田谷区駒沢オリンピック公園陸上競技場発着＝２１・０９７５キロ）

創価大の山口翔輝（２年）が１時間１分４６秒の大会新記録で優勝した。同タイムの２位にポール・クイラ（ＪＲ東日本）。１時間１分５７秒の３位に青学大の佐藤愛斗（２年）、４位に平松享祐（３年）、５位に中村海斗（３年）、６位に鳥井健太（３年）、７位に熊井渓人（３年）と青学大勢が続き、８位に中大の鈴木耕太郎（３年）が入った。

気温１２度で冷たい雨が降る中でのレースは、定刻通り午前８時３０分に号砲が鳴った。序盤から先頭集団で積極的にレースを進めた山口は、ラストはクイラと一騎打ち。クイラを追う形で競技場に入ると、ゴール直線で執念の追い抜き。優勝をつかみ取り「ラスト勝負で勝てないっていうことが多いんですけど、しっかりと今回勝ちにつなげることができた。箱根駅伝に向けて大きく弾みになると思います」とすがすがしい表情だった。

学生３大駅伝第２戦の全日本大学駅伝（１１月２日、名古屋市〜三重・伊勢市＝８区間１０６・８キロ）で創価大は７位。山口は最長の最終８区を担い、区間６位で盤石にシード権を死守した。ただ「自分の中では物足りなかった。（今回は）チャンスがあれば勝ちに行きたいと思っていた」と狙ったレース。熱い走りを見せ、榎木和貴監督も「最初から自分でレースを作っていって、勝ちきった。本人も納得しているのかなと思います」と好評価した。

前回の第１０１回箱根駅伝（１月２、３日）は山上りの５区を担い区間１０位だった。来年の箱根へ向け、「５区をリベンジさせて頂いても良いですし、他の区間でも十分な勝負ができると思っています」と頼もしく話す。「ここから駅伝に向けて、練習を積み上げていって、さらにステップアップしていきたい」と自信を持って一層の強化に励む。