¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡×·ëËö¤Ï6～7Ç¯Á°¤«¤é·è¤á¤Æ¤¤¤¿ ¨¡ ¡ÖºÇ¸å¤Î40Ê¬´Ö¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡¢¤º¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡×¡Ê2016-¡Ë¤Î·ëËö¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥À¥Õ¥¡ー·»Äï¤¬ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ½ª¾Ï¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦ 5¡×¤ÏÁ´3Éô¹½À®¤Ç¡¢VOL 1¡ÊÂè1～4ÏÃ¡Ë¤¬¤¤¤è¤¤¤è2025Ç¯11·î27Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¥À¥Õ¥¡ー·»Äï¤È¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖLucca Comics & Games¡×¤Ë½¸·ë¤·¡¢5¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤ëÄ¹¤¤Î¹Ï©¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¥í¥¹¡¦¥À¥Õ¥¡ー¤Ï¡Ö¥·¥êー¥º¤ò¤É¤¦Äù¤á¤¯¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Õ¥£¥Êー¥ì¤Î¹½ÁÛ¤ÏÁá¤¯¤«¤é¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¹¬¤¤¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï6～7Ç¯Á°¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥é¥¹¥È¥·ー¥ó¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Î40Ê¬´Ö¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡¢¤º¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡×
¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡×¤Ï2016Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¥·ー¥º¥ó2¤Ï2017Ç¯¡¢¥·ー¥º¥ó3¤Ï2019Ç¯¡¢¥·ー¥º¥ó4¤Ï2022Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡£¸½ºß¤«¤é6～7Ç¯Á°¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥·ー¥º¥ó3¤ÎÇÛ¿®Á°¸å¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë·ëËö¤Î¹½ÁÛ¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Êª¸ì¤Ï¥¦¥£¥ë¤Î¼ºí©»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆ°¤½Ð¤·¡¢³Æ¥·ー¥º¥ó¤Ç¼´¤È¤Ê¤ëÊª¸ì¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀ®Ä¹¤òÃúÇ«¤ËËÂ¤®¤À¤·¤Æ¤¤¿¡£¥¦¥£¥ëÌò¤Î¥Î¥¢¡¦¥·¥å¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥À¥Õ¥¡ー·»Äï¤¬¡ÖÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤ò¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯³è¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤È¤ê¤ï¤±¡¢¥¦¥£¥ë¤Îµ°À×¤Ï¡ÖÆÃ¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¡£¡Ö¥À¥Õ¥¡ー·»Äï¤Ï¡¢¥·ー¥º¥ó¤´¤È¤Ë¥¦¥£¥ë¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê³ëÆ£¡¢Î¢Â¦¤ÎÀ¤³¦¤Ë¼ü¤ï¤ì¤¿¥È¥é¥¦¥Þ¡¢µÔÂÔÅª¤ÊÉã¿Æ¡¢Èà¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¢Ãç´Ö¤«¤é¤Î¸ÉÎ©¤ò¸«»ö¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥£¥ë¤¬Êú¤¨¤ëÂ¿¤¯¤Î²ÝÂê¤³¤½¤¬¡¢Èà¤òÈó¾ï¤Ë¥ê¥¢¥ë¤Ê¿ÍÊª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¥·¥å¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡Ö¤³¤ì¤é¤ò1¥·ー¥º¥ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤Û¤É¥ê¥¢¥ë¤«¤ÄÀ¿¼Â¤ËÉÁ¤¯¤Î¤ÏÅþÄìÉÔ²ÄÇ½¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¡È¼«Ê¬¤¬²¿¼Ô¤«¡É¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Êª¸ì¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×¤Î¤À¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡Ö¥À¥Õ¥¡ー·»Äï¤¬»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ºÇ½ª¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬¸«»ö¤Ë¼ýÂ«¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥£¥ë¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¤¤Æ¤¤¤¤¤È³Ø¤Ö¡£¤³¤ì¤ÏËÜºî¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¥Æー¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥·¥êー¥º¤Î·ëËö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î´Ö¤Ç¡Ö¥²ー¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥íー¥ó¥º¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°ÊÁ°¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¿´ÇÛ¤Ï¼«¿®¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¥Þ¥¤¥¯Ìò¥Õ¥£¥ó¡¦¥¦¥ë¥Õ¥Ïー¥É¤Ï¤¤¤ë¡£¥Û¥Ã¥ÑーÌò¤Î¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ïー¥Ñー¤â¡Ö·ëËö¤Ë¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Netflix¥·¥êー¥º¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦ 5¡×VOL 1¡ÊÂè1～4ÏÃ¡Ë¤Ï2025Ç¯ 11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë10»þ¡¢VOL 2¡ÊÂè5～7ÏÃ¡Ë¤Ï12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë10»þ¡¢¥Õ¥£¥Êー¥ì¡ÊÂè8ÏÃ¡Ë¤Ï2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë10»þ¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡£
