「ゴジュウジャー」降板の今森茉耶、オープニング出演シーンカット＆変身後は別人の声に 発表後わずか半日で
【モデルプレス＝2025/11/09】テレビ朝日系スーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（毎週日曜9時30分〜）の37話が、11月9日に放送された。放送前日に番組降板が発表された女性ブラック戦士／ゴジュウユニコーン・一河角乃役の女優・今森茉耶（19）のクレジット・シーンがカットされていた。
オープニング映像では、今森のクレジットが消えており、本編にも姿が映ることはなかった。なお、変身後のゴジュウユニコーンの姿は映し出されたが、声は声優・前川綾香のアフレコに差し替えられていた。
この放送を受け、ネット上では「全部カットされてる」「変身後の姿映ったけど声は別人だ」「こんなの初めて見た」「発表からわずか半日で…」「編集大変そう…お疲れ様でした」などの声が寄せられている。
11月8日午後、東映は、今森の20歳未満の飲酒行為の事実を確認したとし、同役の降板を発表。所属事務所「Seju」も同日付でマネジメント契約を解除したことを報告した。
今森は、2006年3月26日生まれ、宮崎県出身。「ミスマガジン2023」のグランプリを受賞。「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」で、史上初の女性ブラック戦士を演じ、注目を集めていた。（modelpress編集部）
◆今森茉耶「ゴジュウジャー」オープニングからカット
◆今森茉耶、未成年飲酒でマネジメント契約解除
