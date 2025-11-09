ダッジ・コロネット・シエラ（1952年）

廃車を撮影する際の取材班のルールは、決して何にも触れないことだ。ドアやトランクが開いていれば、その状態で撮影する。同様に、後部座席から人形が脱出しようとしていても、救助作戦は行わない……。

【画像】米国でも人気を博した英国製スポーツカー【MG MGBを詳しく見る】 全21枚

人形が逃げ出そうとしているこのクルマは、1952年式ダッジ・コロネット・シエラの4ドア・ステーションワゴンという希少車種だ。生産台数はわずか4000台である。



ダッジ・コロネット・シエラ（1952年）

ハドソン（1946年）

誰かがこの車両のルーフに「’46ハドソン」とメモ書きしており、こういう情報は取材する側としては本当に助かる。コモドアかスーパーシックスかの判別までしてくれればなお良かったのだが。多くのメーカー同様、第二次大戦終結後にハドソンは1942年モデルを再発売した。目立った変更点はグリルだけなので、この角度から見ればほぼ同一だ。



ハドソン（1946年）

スチュードベーカー・チャンピオン（1950年）

この1950年式スチュードベーカー・チャンピオン4ドアをじっくり観察したが、ボディ構造はしっかりしていて健全だった。徐々に部品が剥ぎ取られていく様子は残念である。誰かの手にかかれば素晴らしいレストア車になったかもしれない。

スチュードベーカーは1950年に32万884台を販売した。これは同社の年間販売台数としては史上最高記録であり、全米19ブランド中8位を誇った。このうち約27万台がチャンピオンであった。



スチュードベーカー・チャンピオン（1950年）

ナッシュ・アンバサダー・スーパー（1956年）

ジムズ・ヴィンテージ・オートモーティブにはナッシュ車が特に多いが、この1956年式アンバサダー・スーパーは特に目を引いた。グリルとフロントバンパーの状態、そしてクロームの輝きに注目してほしい。部品が良きオーナーの元へ渡ることを願う。



ナッシュ・アンバサダー・スーパー（1956年）

オールズモビル（1940年）

このオールズモビルはほぼすべての部品が剥ぎ取られている。それでも、頑丈なフェンダーはまだ誰かの役に立つに違いない。オールズモビルは1940年、累計100万台の販売を達成し、初のオートマティック・トランスミッション搭載車を発売したばかりだった。GMが2004年にブランドを廃止するまでに、オールズモビルの総販売台数は3500万台に達した。



オールズモビル（1940年）

ナッシュ・アンバサダー・カスタム（1953年）

グリルが欠けているため、このナッシュ・アンバサダー・カスタムの製造年を特定するのは難しいが、1953年と推測する。カスタムモデルはスーパーモデルの標準装備に加え、電気時計、自動室内照明、ツートーンのインテリアを備えた豪華な仕様だった。



ナッシュ・アンバサダー・カスタム（1953年）

ビュイック・センチュリオン（1973年）

1971年から1973年にかけて生産されたビュイック・センチュリオンは、特に生産期間が短いモデルである。標準エンジンは175psの5.7L V8だが、この個体は有料オプション（200ドル）の250psの7.5L 455 4バレルを装着している。

センチュリオンは3年間で11万539台が販売されたが、1973年式の2ドア・ハードトップは1万7000台にも満たなかった。



ビュイック・センチュリオン（1973年）

クライスラー・ニューヨーカー・デラックス（1955年）

1955年式のクライスラーは、伝説的な自動車デザイナー、ヴァージル・エクスナー氏の手による傑作だ。1955年にインペリアルが独立したブランドとなったため、豪華なニューヨーカー・デラックスはクライスラーの最上級モデルに位置づけられた。販売された5万2178台のニューヨーカーのうち、半数以上がこのような4ドアのデラックスセダンだった。



クライスラー・ニューヨーカー・デラックス（1955年）

MG MGB

米国の廃車置き場に、1970年代のMGBが数多く残っていることには驚かされる。とはいえ、通常はこの個体より状態が良い。この個体の唯一の救いは、あの忌々しいゴム製バンパーが外されている点だろう……。

米国はMGにとって圧倒的に最大の市場であり、1962年から1980年までに英国で生産された51万2243台のMGBのうち、29万8052台が大西洋を渡った。



MG MGB

オースチン・カンブリアン

こちらははるかに希少だが、かなり魅力に欠ける英国からの輸入車だ。オースチンA55ケンブリッジだが、プリムスがすでに同じ名称を使用していたため、米国ではカンブリアンとして販売された。この個体は火災による損傷があるだけでなく、ご覧の通り銃撃も受けている。

英国では、オースチン・ケンブリッジとそのMG、モーリス、ライリー、ウーズレーのバッジエンジニアリング兄弟車は、1970〜80年代のストックカーレーサーに好まれた。数万台がトラック上で破壊されている。



オースチン・カンブリアン

スチュードベーカー・コマンダー・キャンパー（1957年）

もし、ジムズ・ヴィンテージ・オートモーティブがこのキャンピングカーを貸し出してくれるなら、真っ先に筆者が一週間借りるだろう。

この手作り改造車は1957年式スチュードベーカー・コマンダー、おそらくステーションワゴンをベースにしている。改造した人はかなり良い仕事をしたと思うが、バックミラーが少々粗末なのは否めない。



スチュードベーカー・コマンダー・キャンパー（1957年）

スチュードベーカー・コマンダー（1955年）

こちらもスチュードベーカー・コマンダーだが、休暇用としてはやや居住性に欠けるだろう……。1955年式の4ドア・セダンと思われるが、ナンバープレートから判断すると、隣のオレゴン州からやってきた個体のようだ。

1955年、スチュードベーカーの総販売台数11万6333台のうち、コマンダーが半数を占めた。



スチュードベーカー・コマンダー（1955年）

インターナショナルC-120

このインターナショナルC-120は、生産から60年近く経っているにもかかわらず、ジム・ハインズ氏によって敷地内で作業用車両として現役で働いている。まさに廃車置き場の宝石だ。

相当な傷を負っており、あちこちに見られるへこみやキズが独特の風格を漂わせている。



インターナショナルC-120

ランドローバー・ディスカバリー

ボンネット、ルーフ、サイドの擦り傷から判断すると、このランドローバー・ディスカバリーは明らかに横転したことがある。しかし、よくルーフバーが外れずに済んだものだ。

これはフェイスリフト後のディスカバリー・シリーズ2で、大型のヘッドランプで容易に識別できる。2002年から2004年にかけて生産されたため、この廃車置き場の中では間違いなく最新のモデルだ。



ランドローバー・ディスカバリー

ポンティアック・シルバーストリーク（1950年）

一見すると表面が錆に覆われているように見えるが、この1950年式ポンティアック・シルバーストリークは銅色/茶色に塗装されている。実際のところ、この年代のクルマとしては塗装状態が驚くほど良好だ。とはいえ、他の部分はそれほど健全ではない。

1950年はポンティアックにとって好調な年であり、44万6429台を販売。シボレー、フォード、プリムス、ビュイックに次ぐ米国第5位の販売台数を記録した。



ポンティアック・シルバーストリーク（1950年）

パッカード200（1952年）

このパッカード200の正体については少々自身が持てない。1951年から1952年にかけてほとんど変更なく生産されたため、まず生産年を特定するところが難しい。ボンネット前面に「PACKARD」の文字がないことから、1952年と推測する。しかし、本当にややこしいのはここからだ。

リアフェンダーの3つの「ジェットルーバー」はデラックスモデルであることを示す目印だが、グリルはスタンダードモデルのものだ。つまり、おそらく誰かがオリジナルの歯状グリルを交換したのだろう。これらを考慮すると、1952年式200デラックス（生産台数わずか7000台）が最有力候補となる。



パッカード200（1952年）

FWDモデルHR（1950年）

ジムズ・ヴィンテージ・オートモーティブには、この2台のように引退した商用車が数多く展示されている。カメラに近い方がFWD HRで、おそらく1950年頃のものだろう。その隣には1946年式スチュードベーカーと思われる車両が並んでいる。

FWDは1909年にウィスコンシン州で設立されたメーカーだ。



FWDモデルHR（1950年）

シボレー・コルヴェア（1960年）

社会運動家ラルフ・ネーダー氏が後輪駆動のシボレー・コルヴェアを「どんな速度でも危険だ（unsafe at any speed）」と主張したのは有名な話だ。もし、この個体が、このようなボロボロの古いトレーラーでジムズ・ヴィンテージ・オートモーティブに運ばれてきたのなら、筆者も彼の意見に同意せざるを得ない……。これは初期型で、おそらく1960年頃のものだ。外装のコンディションは良好だが、フロントガラスが欠けているため内装が傷んでいる。



シボレー・コルヴェア（1960年）

フォードBシリーズ・バス

米国国内の廃車置き場には必ずと言っていいほど、少なくとも1台の古いスクールバスが置かれている。大抵は数台置かれており、スペアパーツの宝庫となっていることが多い。

この1970年代中頃のフォードBシリーズは、ナンバープレートから判断するとお隣のネバダ州で活躍していたようだ。フロントガラスを除けば、良好なコンディションだ。



フォードBシリーズ・バス

インターナショナルKB2

このインターナショナルKB2は1947年から1949年の間に生産されたもので、アイダホ州ボイシーに本拠を置くドレイク・プラミング＆ヒーティングという配管会社の所有物だった。同社は現在ドレイク・メカニカルと名を変え、1909年の創業以来今も健在だ。

驚くべきことに、インターナショナル（ナビスター・インターナショナル）も同じく1909年創業である。現在はトレイトン社の完全子会社となっている。トレイトンはフォルクスワーゲン・グループ傘下にあり、欧州トラックブランドのスカニアとMANも所有している。



インターナショナルKB2

マーキュリー・グランドマーキス（1976年）

この1976年式グランドマーキス・クーペからは、入手困難な希少部品が次々と取り外されていた。

原文：ウィル・シャイアーズ（Will Shiers）



マーキュリー・グランドマーキス（1976年）