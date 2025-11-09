【ホビーラウンド33】 開催日時：11月9日10時30分～16時30分 会場：TRC東京流通センター第二会場 Fホール 入場料 当日入場チケット：2,000円

ボークスは、プラモデル「ブロッカーズFIORE ツバキ」と「ブロッカーズFIORE キキョウ」を、11月9日に開催しているイベント「ホビーラウンド33」にて展示している。「ブロッカーズFIORE ツバキ」は2026年春、「ブロッカーズFIORE キキョウ」は2026年に発売を予定しており、価格は両製品とも未定。

今回イベント会場では、「ブロッカーズFIORE ツバキ」は彩色見本と原型が、「ブロッカーズFIORE キキョウ」は原型が展示されており、本シリーズは「アキレア」「ロベリア」などを担当した大天風光成氏がデザインを担当。ブロッカーズ最初期のブランド「学園機士デュエルナイツ」をモチーフに、女の子キット化するにあたり、設定やコンセプトを、デザイナーと共に一からブラッシュアップしている。

【ブロッカーズFIORE ツバキ】【ブロッカーズFIORE キキョウ】

創作造形(C)造形村/ボークス