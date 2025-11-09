ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

暖かくて、脱ぎ履きもラク。1マイルからアウトドアまで【ニューバランス】のサンダルがAmazonに登場!

ニューバランスのサンダルは、寒い季節にサンダル感覚で履けるミュールタイプのウィンターシューズ。

履き口裏から中敷き表面にかけて長い起毛材を使用し、足元をやさしく包み込むような暖かさを提供。中綿には「PRIMALOFT」を採用しており、雨天時でも保温性能を損なわず、快適な履き心地が続く。

カカトを踏んでも履ける設計で、家周りの1マイルからアウトドアレジャーまで幅広く対応。

リラックスシーンでも足元のストレスを軽減し、気軽に使える一足となっている。カラーはコアカラーとアウトドアからインスピレーションを得た4色展開のアイテムだ。