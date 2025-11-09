７人組ダンス＆ボーカルグループ「BE:FIRST」のRYOKIさんこと三山凌輝さんが、2025年11月8日をもってグループから脱退することが発表されました。



【写真を見る】【 BE:FIRST・RYOKI 】 グループを脱退を発表 「別々の道を歩むことが最善だと判断いたしました」今後は６人の新体制で活動継続へ





BE:FIRST公式サイトの発表では「7人での活動を心待ちにしてくださっているファンの皆さまの期待を最優先に、幾度となく話し合いを重ねてまいりましたが、それぞれの夢を叶えるためには、RYOKIのためにも、6人のためにも、別々の道を歩むことが最善だと判断いたしました。」と脱退に至った経緯を説明し、この決断がRYOKIさんと残る6人のメンバーそれぞれにとって最適であるとの見解を示しました。







また、「メンバー一同、これまでRYOKIと共に歩み、喜びや困難を分かち合った時間に深く感謝しています」と記し、「引き続き、6人のBE:FIRSTとして、質の高いパフォーマンスと、皆さまに愛される活動を志してまいります。」とRYOKIの新たな道のりと、新体制となるBE:FIRSTへの変わらぬ応援を呼びかけています。







また、RYOKIさんも自身のインスタグラムを更新し、「この度、BE:FIRSTのRYOKIは2025年11月8日(土)をもちましてグループから離れることをご報告いたします。」と記し、「活動期間中から現在に至るまで、同じ理念を掲げながらも、それぞれの解釈により物理的に叶えることができない事情が出てきてしまいました。兼ねてから、今後の方向性について話し合いを重ねてまいりましたが、両者の視点や価値観を大事に、そして夢を叶えるためには、別々の道を歩むことが最善であると判断いたしました。」と脱退の理由を説明しています。



最後に、「今後はそれぞれの道を歩んでいきますが、BE:FIRSTやメンバー一人ひとりの未来を変わらず応援していきます。引き続き、応援してくださる皆様からもそれぞれ変わらぬ声援とご支援をいただけますと幸いです」と呼びかけ、コメントを締めくくりました。



【担当：芸能情報ステーション】