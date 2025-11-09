関西圏住民が選んだ「街の幸福度（自治体）」ランキング！2位「豊能町」を抑えた1位は？【2025年調査】
大東建託は、関西エリア居住の20歳以上の男女145,645人を対象に「全体としてみて、あなたは現在、幸せですか、あるいは不幸せですか」という設問に対して、1点（非常に不幸）から10点（非常に幸福）までの10段階評価をもとに、回答の平均値を10倍して100点満点に換算してランキングを作成しました。調査は2021〜2025年（一部2019・2020年を追加）とし、回答数50名以上の自治体を対象に集計しています。
本記事では、関西圏住民が選んだ「街の幸福度（自治体）」ランキングを紹介します。
「健康であること。友人と会えること。ご飯が美味しいこと。毎日ぐっすり眠れること」「曲がりなりにも家族や家を持ち、40年以上生活してきた」など、日常の豊かさを感じられるコメントが集まりました。
「美味しい食べ物がいっぱいある。推している人がいる」「旦那、子供がいて楽しく生活できている」「家族がいて、ある程度好きなことをやっている」など、家庭や地域に根差した幸せを感じる声が寄せられました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：大阪府豊能郡豊能町／評点71.6／偏差値74.8豊能町は、大阪府北部に位置し、都心から30km圏内ながら自然が多く残るエリアです。新名神高速や公共交通機関の整備によりアクセス性も向上。季節ごとの自然や地域資源を生かした取り組みが進められています。
1位：和歌山県日高郡日高川町／評点72.4／偏差値78.3日高川町は和歌山県のほぼ中央に位置し、日高川と周囲の森林に囲まれた自然豊かな街です。紀州備長炭の産地としても知られ、農産物の栽培にも適した環境が魅力です。移住・定住支援にも注力しており、子育て世帯にも選ばれています。
