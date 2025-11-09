「美脚すぎて悔しい」バチェラー夫が女性用デニム着用の美脚ショットに反響「ピッチピチですやん！！」
『バチェラー・ジャパン』シーズン3に参加した岩間恵さんは11月6日、自身のXを更新。同番組内で出会った夫・友永真也さんの美脚ショットを披露しました。
【写真】バチェラー夫の驚きの美脚
謝りつつもデニムをはいて登場したことから、「縮んでも履けるのやめて？」と岩間さんは呼び掛けています。夫婦の面白く仲むつまじいやりとりですね。
ファンからは、「わかる。羨ましい限りです」「すごい、、、」「スタイル良すぎです」「女性用で入るのすごいですね！！」「パギンスみたいになってる」「ピッチピチですやん！！」など、さまざまな声が上がりました。
(文:中村 凪)
「女性用で入るのすごいですね！！」岩間さんは「美脚すぎて悔しい」とつづり、1枚の写真を投稿。友永さんが細めのデニムをはいている全身ショットです。なぜ友永さんが岩間さんのデニムをはいているのか。実は、岩間さんのデニムを乾燥機にかけてしまった友永さん。
夫にいたずらをする動画も自身のInstagramでも友永さんとのプライベートショットをたびたび公開している岩間さん。4日の投稿では「期待してた反応と違った」と、夫にいたずらをする動画を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
