東京国際映画祭でも注目を集めた女優・モデルの南沙良さんのデビュー11周年企画「Re:11 Project」のひとつとして、2026年のカレンダー発売が決定、南さんのオフィシャルストアでの予約販売が始まりました。また自身初となるファンイベントの開催も決定しました。ファンイベントの参加チケットは、ファンクラブ会員限定での抽選販売です。



【写真】南沙良さん2026年カレンダー表紙

南さんは今年デビュー11周年を迎え、様々な作品との出会いの中で大きな成長を実感できる1年に。その変化や成長を多くの人に知ってもらうべく、「Re:11 Project」と名付けた企画を始動しています。



毎年好評のカレンダーも、今年は「Re:11 Project」と題した通り、11周年を経て生まれ変わった彼女の今の表情を切り取った内容です。



南さんは「カレンダー発売が決定しました！今年は、より私らしい素の一面もたくさん見ていただければと思い撮影しました。愛犬ホルモンのクッションもどこかに登場しているのでぜひチェックしてみてください。初めてのファンイベント開催で少し緊張もしてますが、みなさんとお会いできるのを楽しみにしています！」とコメントしています。



【南沙良さんプロフィール】

2002年6月11日生まれ、東京都出身。映画『幼な子われらに生まれ』（2017年8月公開）で俳優デビュー。初主演映画『志乃ちゃんは自分の名前が言えない』（2018年7月公開）で、報知映画賞、ブルーリボン賞ほか数々の映画賞を受賞。近年の出演作に、映画『愛されなくても別に』（主演）、映画『この子は邪悪』（主演）、NHK大河ドラマ『光る君へ』、DMM TVオリジナルドラマ『外道の歌』、ABEMA✕Netflixドラマ『わかっていても the shapes of love』などがある。待機作として、香港映画『ROAD TO VENDETTA殺手＃4』（12月4日香港公開）、主演映画『万事快調〈オール・グリーンズ〉』（26年1月16日公開）、主演映画『禍禍女』（ゆりやんレトリィバァ監督作品・26年2月6日公開）がある。公式HP https://sara-minami.com/ 公式Instagram（@lespros_sara00）公式X（@lespros_sara）