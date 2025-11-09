トランプ大統領はホワイトハウスで行われた薬価引き下げにを発表するイベントに出席した＝6日/Andrew Harnik/Getty Images

（CNN）米ホワイトハウスの大統領執務室で行われた発表の場でドナルド・トランプ大統領（79）が目を閉じているように見える画像がSNS上で拡散した。トランプ氏を批判する人たちはその画像を取り上げて職務遂行能力への疑問を投げかけた。

トランプ氏は6日、人気のある減量薬の価格引き下げに関する発表に臨み、大統領執務室で他の政府高官とともに発言していた。

トランプ氏は時折、目を閉じているように見えたほか、目を開けるのに苦労しているように見える場面もあった。途中で目をこするしぐさも見られた。

こうした画像に対して、トランプ氏の批判者からはすぐに反応があった。トランプ氏と対立することの多いカリフォルニア州のギャビン・ニューサム知事の広報室は、このイベントの画像を投稿し「ドージー・ドン（うとうとドン）が帰ってきた」と書き込んだ。

ホワイトハウスの報道官はCNNへの声明で、「大統領は眠っていなかった。実際、発表の間ずっと話をしており、多くの記者の質問にも答えた。この発表は糖尿病や心臓病、肥満などに苦しむ米国民を助ける二つの薬の価格を歴史的に引き下げるもので、米国民の医療費を大幅に削減し、無数の命を救う。それにもかかわらず、失敗続きのリベラルメディアは、これを報道する代わりに、くだらない物語を押し付けようとしている」と述べた。

トランプ氏は定期的に公の場に姿を見せ、記者との長時間にわたる質疑応答にも応じている。側近や閣僚はしばしばトランプ氏の精力的な働きを称賛し、あらゆる時間帯に電話やメッセージを受け取ると語っている。

6日の発表の前日、トランプ氏はマイアミで1時間を超える経済演説を行ったほか、先月末にはアジア3カ国を歴訪している。

それでも、史上最高齢で就任したトランプ氏の健康状態をめぐる疑問は、就任以来くすぶり続けている。トランプ氏は先月、ウォルター・リード米軍医療センターで磁気共鳴断層撮影（MRI）検査を受けたと明かしたが、理由は説明していない。

どの大統領も、公の場で疲れた様子を見せることがある。ずっと若いバラク・オバマ元大統領でさえ、長時間の会談中に疲れた目をこする姿が見られた。

トランプ氏は、ジョー・バイデン前大統領の活力のなさをしばしば批判し、大統領選では「スリーピー・ジョー（眠たいジョー）」と呼んでいた。バイデン氏もまた、公の場で目を閉じる姿がたびたび目撃されている。