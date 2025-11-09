矢作芳人調教師＝栗東＝が１１月９日、アンジュプロミス（牝２歳、父ドレフォン）を送り出した福島２Ｒ（芝１２００メートル＝１６頭立て）を勝ち、ＪＲＡに海外、地方を含めた通算１０００勝に到達した。

誰よりも重みを感じていた。ＪＲＡでの９３６勝に加え、地方では重賞１８勝を含む４７勝。そして、海外では日本人トップのＧ１・１０勝を含む１７勝を挙げる。

「開業した頃（２００５年）を考えると、ここまで勝つとはね。本当にＢＣクラシック以上に実感はわかないけど、感慨深いなんてものじゃない。節目の数字のたびに思うけど、本当に感謝ですよね」

常にベストの選択肢を求め、国内外を駆け巡り、あらゆるフィールドで結果を残してきたからこそ到達した大台だ。

「ＪＲＡだけの勝利数も大事だけど、そうなるとＢＣクラシックだってないわけで、うちとしてはこの記録に重きを置くのは当然です」

数字だけではない。大台到達へ導いたのは厩舎所属の弟子、古川奈穂騎手。先週は同じく厩舎所属の坂井瑠星騎手が騎乗するフォーエバーヤングでアメリカ競馬の最高峰、ＢＣクラシックも制した。馬だけではなく、人も育てる。今やチーム矢作は間違いなく、日本競馬の中心に立っている。

「弟子にも恵まれているよね。本当に真面目だし。この時代は（弟子を預かるということが）難しい面はあるけど、こうやってできるんだというところを見せたい面もある。ええかっこしいだからね」

開業２１年目。一瞬の充足感こそあっても、この数字で立ち止まることはない。

「欲を言えばケンタッキーダービーか凱旋門賞のどちらかを取りたい。あとは、毎年のようにリーディングを目指していきたい。今年もまだあきらめていないしね。この数字で達成感や燃え尽きるなんてことはないですよ」

生粋のホースマンの視線は輝きを増し、さらなる高みを見据えている。（山本 武志）