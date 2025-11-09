今日9日(日)、台風26号は発達のピークを迎えており、大型で非常に強い勢力となっています。台風26号は今夜、フィリピンを通過し、11日(火)から12日(水)にかけて南シナ海を北上、13日(木)は台湾へ、14日(金)には沖縄の南へ進む予想です。沖縄地方では先島諸島を中心に強風、高波、大雨に注意・警戒が必要です。

台風26号 発達のピーク

今日9日(日)、台風26号は発達のピークを迎えており、大型で非常に強い勢力となっています。9日(日)午前9時の台風26号の中心気圧は950hPa、9日(日)午後9時には935hPaまで下がる予想です。





大型で非常に強い台風26号は今夜からフィリピンを直撃するでしょう。その後、11日(火)から12日(水)にかけて南シナ海を北上し、13日(木)は台湾へ、14日(金)には勢力をやや弱めながら沖縄の南へ進む予想です。

沖縄では強風・高波・大雨の恐れ

沖縄地方の沿岸の海域では、うねりを伴い波が高く、先島諸島では9日(日)から、沖縄本島地方では10日(月)からしけとなる見込みです。また、大陸の高気圧と台風との間で気圧の傾きが大きくなるため、先島諸島と沖縄本島地方では10日(月)から強い風が吹くでしょう。強風やうねりを伴った高波に十分注意してください。



なお、先島諸島では台風の進路によっては、10日(月)から11日(火)は大しけとなり、11日(火)から12日(水)にかけて警報級の大雨となる恐れがあります。また、大東島地方では10日(月)にかけて、先島諸島では10日(月)は落雷や突風、急な強い雨にも注意が必要です。

予想される最大風速(最大瞬間風速)

[風の予想]

10日(月)に予想される風向・最大風速(最大瞬間風速)

沖縄本島地方 北東の風 15メートル (25メートル)

先島諸島 北東の風 17メートル (30メートル)

11日(火)に予想される風向・最大風速(最大瞬間風速)

沖縄本島地方 北東の風 15メートル (25メートル)

先島諸島 北東の風 17メートル (30メートル)

予想される波

[波の予想]

9日(日)に予想される波の高さ

沖縄本島地方 3メートル うねりを伴う

大東島地方 3メートル うねりを伴う

先島諸島 4メートル うねりを伴う

10日(月)に予想される波の高さ

沖縄本島地方 4メートル うねりを伴う

大東島地方 3メートル うねりを伴う

先島諸島 5メートル うねりを伴う

11日(火)に予想される波の高さ

沖縄本島地方 4メートル うねりを伴う

大東島地方 3メートル うねりを伴う

先島諸島 5メートル うねりを伴う



