10月からABCラジオ「ミュージックジェルム」金曜日を担当しています。

初めてのラジオ番組、

そして初めてのひとり語り。

“初めてづくし”の中でのスタートでした。

「ジェルム」という言葉には、“新芽”という意味があります。

4回目の放送を終えた今でも、始まる前はやっぱり緊張。

でも、リスナーの皆さんから届く温かいメッセージや、

好きなアイドルのお話をしているうちに、

少しずつ自分のペースを掴めるようになってきました。

まだまだひよこですが、

来週は少しでも成長した姿をお届けできるよう頑張ります！

久保光代