久保光代アナ 初めてづくしの金曜日 （ABCテレビ）
10月からABCラジオ「ミュージックジェルム」金曜日を担当しています。
初めてのラジオ番組、
そして初めてのひとり語り。
“初めてづくし”の中でのスタートでした。
「ジェルム」という言葉には、“新芽”という意味があります。
4回目の放送を終えた今でも、始まる前はやっぱり緊張。
でも、リスナーの皆さんから届く温かいメッセージや、
好きなアイドルのお話をしているうちに、
少しずつ自分のペースを掴めるようになってきました。
まだまだひよこですが、
来週は少しでも成長した姿をお届けできるよう頑張ります！
久保光代