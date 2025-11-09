結婚式の前撮りで、家族写真を撮る人も。ですが、空気を読まない義母に台無しにされることもあるようで？ 今回は、前撮りで白いドレスを着てきた義母のエピソードをご紹介します。

クソババアのくせに

「結婚式の前撮りをしたときのこと。家族写真もかねて、義両親と私の両親も参加することになりました。当時、私は美容師をしていたのですが、義母が私にヘアメイクを依頼してきたんです……。『スタジオのメイクさんにお願いするより安上がりになっていいじゃない』と言われ、ちょっと嫌でしたが引き受けました。

当日、義母が着てきたのはなんと真っ白なドレス……！ 洋装で来るとは聞いていたけど、白って……。そんな義母のメイクを私がして、一体どっちが花嫁なのかわからない状況でした。

撮影でも義母はやたらと夫の隣に立ちたがるし、なんなら腕まで組もうとしてくるし、完全に花嫁気分で私の両親もドン引き……。恐怖すら感じました。

その後、出来上がったアルバムを義実家に持って行ったのですが、それを見た親戚の伯母が『白いドレスなんか着て、いい年して何してるの！ みっともない！』と義母を叱ってくれました。義母は『記念なんだからいいじゃない！』と反論していたけど、伯母は『あんたの結婚式じゃないだろ！』『クソババアのくせに！』とさらに追い打ち（笑）。仲の悪い姉妹だとは聞いていたけど、ここまで言い返してくれてスカッとしました」（体験者：30代女性・パート／回答時期：2025年8月）

▽ 白いドレスを着て自分が花嫁かのように振る舞う義母。あまりの言動に唖然としますね……。本当は旦那さんに言い返してほしいけれど、伯母さんがバッサリ斬ってくれてよかったです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。