【11月8日のB2結果】神戸が7連勝で西地区首位をキープ…東地区は首位の福島が10連勝達成

11月8日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦第7節のGAME1各地で行われた。西地区首位の神戸ストークスは青森ワッツに圧勝し7連勝を達成。同2位の愛媛オレンジバイキングスも勝利し、8連勝とした。

西地区首位を快走する神戸ストークスは、ホームで青森ワッツを98-49で下し、連勝を7に伸ばした。第1クォーターから27-10と試合の主導権を握ると、その後も攻撃の手を緩めることなく相手を圧倒。盤石の試合運びで開幕からの成績を11勝1敗とした。

同じく西地区で好調の愛媛オレンジバイキングスは、敵地で横浜エクセレンスと対戦し、82-79で接戦をものにした。これで愛媛は8連勝、対戦成績を11勝2敗として、首位神戸を追走している。

東地区では首位の福島ファイヤーボンズが福井ブローウィンズに86－77と勝利して10連勝を達成。11勝1敗として2位の信州ブレイブウォリアーズとのゲーム差「2」を維持している。

その他の試合では、バンビシャス奈良がライジングゼファー福岡に88-68で勝利し、福岡は3連敗を喫した。

11月8日に行われたB2リーグ戦第7節の試合結果一覧は以下の通り。

■11月8日のB2試合結果



横浜エクセレンス 79－82 愛媛オレンジバイキングス



岩手ビッグブルズ 61－66 信州ブレイブウォリアーズ



福島ファイヤーボンズ 86－77 福井ブローウィンズ



熊本ヴォルターズ 69－57 ベルテックス静岡



鹿児島レブナイズ 84－75 山形ワイヴァンズ



バンビシャス奈良 88－68 ライジングゼファー福岡



神戸ストークス 98－49 青森ワッツ

