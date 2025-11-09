海鮮たっぷり！　丼から溢れるほどだ　魚屋直営だからできる、鮮度抜群の贅沢海鮮丼

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・池袋駅の海鮮寿司店『魚力海鮮寿司』です。

老舗の魚屋直営、使い切りの新鮮ネタを大盤振る舞い

「魚や貝は毎日使い切り。翌日に持ち越さない」とは店長の小久保勇一さん。

ギリギリの仕入れができるのも、母体は老舗の魚屋でデパート内には小売店も。もし足りなくなればそこを頼りにできるから。

ネタの揃えは『やま幸』のマグロを筆頭にした上物ばかり。「豪華海鮮丼」は煮穴子が1本に大エビや青物、白身といった旬のネタがこぼれんばかりに盛られていた。

豪華海鮮丼2790円

『魚力海鮮寿司』豪華海鮮丼 2790円 豊洲の『やま幸』が厳選した大トロや中トロに、身の張りに合わせて細やかに包丁を入れたアジ、イサキなど旬のネタがたっぷり。大名椀付き

下に忍ばせたシャリは赤酢で強すぎず弱すぎず、ネタの旨みに寄り添っている。それにイートインとはいえ、つまみも日本酒も豊富だし握りだってお好みで1貫から。街場のカウンター寿司と同じスタンスで楽しめる。

『魚力海鮮寿司』店長 小久保勇一さん

店長：小久保勇一さん「日本酒もたくさん用意しています」

『魚力海鮮寿司』混雑時は席が空き次第、電話で呼び出してくれる

東武百貨店『魚力海鮮寿司』

［店名］『魚力海鮮寿司』

［住所］東京都豊島区西池袋1-1-25東武百貨店池袋本店地下1階11番地

［電話］03-5956-5222

［営業時間］10時〜20時（19時半LO）

［休日］施設に準ずる

［交通］JR山手線ほか池袋駅直結

