岡田将生、“プライベート感”満載のオフショットを大量投稿「撮影者充希ちゃんかなぁ」「奥様視点最高」「指輪が尊い」
俳優の岡田将生（36）が8日、自身のインスタグラムを更新。素顔がにじむオフショットを多数公開し、ファンから歓喜の声が上がっている。
【写真】「撮影者充希ちゃんかなぁ」岡田将生の“プライベート感”満載オフショットの数々
「ちょっとだけ前とちょっとだけ最近のわたくし」とつづり、全7枚の写真をアップ。食事を楽しむ様子やリラックスした表情でカメラに目線を向ける姿など、何気ない日常を収めた自然体な魅力が詰まった投稿となっている。
これに対しファンからは「ほんとに顔がどタイプです」「ビジュ良すぎ…眼福」「みんな良い写真！」といった反響のほか、「撮影者充希ちゃんかなぁ」「奥様視点最高すぎますって」「指輪が尊い！」と“撮影者”にも注目する声が集まっている。
