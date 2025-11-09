普通のサラリーマンに銀行から2億円の融資→借金地獄 『もしマネ』全国ネットスペシャル
テレビ大阪のバラエティー番組『もしものマネ―道 もしマネ』全国ネットスペシャルが、きょう9日にテレビ東京系列6局ネットで放送される（後4：00〜5：15）。
【写真】『もしマネ』全国ネットSP 丸亀製麺の誕生秘話に迫る
同番組はお金にまつわるターニングポイントを学ぶことで、マネーリテラシーを高め、あなたも巻き込まれるかもしれない「もしもの時」に備える、マネー活用バラエティー。
番組では、「かぼちゃの馬車事件」に迫る。家電メーカーに勤める冨田さんは、友人の紹介で不動産会社の社長と名乗る男に出会う。そこで女性向けシェアハウス「かぼちゃの馬車」のオーナーになるように勧められたが、普通のサラリーマンには簡単に用意できる金額ではなかった。しかし、紹介者からの勧めで融資の審査を受けると、なんと有力地方銀行から2億円もの融資がおりることに。さっそく不動産投資を開始するが、待っていたのは借金地獄だった...。
MC：石井亮次
パネラー：石原良純、島崎和歌子、 藤本美貴
解説：菊地幸夫
VTR：渡辺いっけい、川崎麻世、森脇健児、織田信成
