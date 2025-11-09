お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光と田中裕二が司会を務めるＴＢＳ系「サンデージャポン」（日曜・午前９時５４分）が９日放送され、日本維新の会の藤田文武共同代表が公金還流疑惑を報じられた件を伝えた。

コメンテーターで出演の元衆院議員でタレントの杉村太蔵は「日本は法治国家。違法性がないことをアウトは行き過ぎ！」とのテロップのもと持論を展開。

「橋下（徹）さんは『合法、違法の問題じゃない』とおっしゃるんですけど、僕も（衆院議員として）公金を扱っていた人間からすると、これは法律違反ではないということに関してね。やっぱり専門家にチェックしてもらってやったことに対して、マネーロンダリング的なことをやり始めたって言われても、それはちょっとキツいなって」と続けると「藤田さんを責めるんじゃなくて、制度改正…。こういうことをやったら疑念を抱かれるよねって制度改正の提案だったらいいんですけど。ちょっと藤田さん、気の毒だなっていうふうに僕は見てました。藤田さん個人を責めるのは論調として行き過ぎじゃないかって」と話していた。