WS連覇後にベッツ自宅でパーティー

米大リーグのドジャースはブルージェイズとのワールドシリーズを制し、2年連続世界一に輝いた。ムーキー・ベッツ内野手の豪邸ではパーティーが開かれ、フレディ・フリーマン内野手がダンスを披露して話題に。チームメートにも衝撃が広がっていた。

フリーマンが踊り狂ったのは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでの優勝パレードとドジャースタジアムでの優勝報告会を終えた後だった。

昨年に引き続きベッツの豪邸で開催されたというパーティー。ノリノリのフリーマンは突然前に倒れると、何度も大きく体を反らしながら前進していく。「ワーム」と呼ばれるブレイクダンスの技のような動きで会場を盛り上げた。

米専門メディア「ドジャース・ネーション」公式Xは日本時間7日、36歳フリーマンのダンスについてマックス・マンシー内野手がコメントする動画を投稿した。

「フリーマンがワームを披露して話題になっているが、どう思うか」と問われると、「まあ、フレディが少しは動けるってことは知ってたよ。だから、僕らの二塁打のときのセレブレーションは彼をモデルにしてるんだ。でも大男がワームをやるなんて、誰も予想してなかったと思う」と笑っていた。

ドジャース残留も決まったマンシーは、仲間とともに3連覇を目指す。「もし3連覇したら、優勝セレブレーションの後にワームする？」との問いには、「3連覇できたら、できるだけ早く覚えられるようにするよ」と話していた。



