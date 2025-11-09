ドラマ『マルモのおきて』（フジテレビ系）や『家政婦のミタ』（日本テレビ系）などで国民的子役として活躍してきた本田望結。無邪気な子どもらしさと素直さで視聴者の心を掴んできた彼女も、今年で21歳。昨年『FLASH』で初表紙を飾るなど、徐々に“大人の女性”としての魅力を開花させている。

【画像】「大人っぽい」「色気がやばい」“兄の親友”に密着してアプローチする本田望結



本田望結 ©時事通信社

“兄の親友”にいじらしくアプローチ

そんな本田の新たな魅力を味わえるのが、ABCテレビ・テレビ朝日系で放送中のドラマ『すべての恋が終わるとしても』だ。同作は、8人の男女のもどかしいすれ違いを描くラブストーリー。

神尾楓珠演じる主人公は、ピリオドを打てないまま運命の恋を引き摺り続けているし、妹・莉津役を演じる本田もまた兄の友人で近所の幼なじみ・颯（藤原丈一郎／なにわ男子）への初恋をずっとずっと募らせている。

家族想いで飄々とした闊達な妹かと思いきや、実際には自分のことよりも相手のことを優先して言葉を飲み込んだり、反対に余計な一言を言ってしまったりする不器用さも併せ持つ。

颯がいつまでも自分のことを“友達の妹”扱いし、小学生で出会った頃から“3歳の年の差”が埋まらない様子に意気消沈し振り回されながらも核心に迫ろうとする姿はいじらしく切なさも滲む。徐々に“大人の女性”としての一面を見せている本田自身とも重なるような役どころだろう。

20代になった“子役黄金時代”

本田と言えば『マルモのおきて』で同年代の芦田愛菜や鈴木福と共演していた、いわゆる“子役黄金時代”の1人。『家政婦のミタ』では、阿須田家の次女で一家のアイドルのような存在を好演し、バラバラになった家族を救う最年少のキーパーソン役を務めた。

家庭内でのキーパーソン役と言えば、本田の朝ドラ初出演作となった『らんまん』（2023年／NHK総合）での主人公・万太郎（神木隆之介）の末娘・千鶴役も当てはまる。屈託がなく家族から愛されて育ったことが無言のうちにも伝わってくるような本田と千鶴も見事リンクしていた。またどんな状況にあっても千鶴には悲壮感が滲まず、そんなところにも神木と浜辺美波扮する両親譲りの強さを感じさせた。

ソロキャン女子、新興宗教にハマる大学生役も…

末っ子、妹キャラは本田の得意とするところで、ドラマ『ふたりソロキャンプ』（2025年／TOKYO MX）では、森崎ウィン演じる主人公のソロキャンパーを“師匠”と仰ぎ勝手に弟子入りする超初心者キャンパーの短大生役を演じていた。怖いもの知らずで相手との間に一切壁を作らないオープンマインドさが魅力の役どころをここでも見せた。

またフィギュアスケーターとしても活躍する本田ゆえに説得力を持って演じられていたのが、主演を務めた映画『カーリングの神様』（2024年）だろう。女子高生カーリングチームのまとめ役を担った本田だが、真っ直ぐな瞳に滲む勝ち気さや諦めない姿勢が彼女に元来備わっているスポーツマンシップと掛け合わさり、観る者の気持ちを熱くさせた。

一方で、2025年に公開された映画『愛されなくても別に』では、これまでのイメージを覆すキャラクターを演じていた。母親の過干渉から逃げるように新興宗教にのめり込む大学生役で、見るからに恵まれていそうなのにどこか不幸せで苦しそうな、やり場のない鬱憤を抱えた役どころを演じ切っていた。

いずれの役柄においても、子役時代の天真爛漫さに加え、大人になった今だからこそ表現できる感情の機微や内面の揺らぎを繊細に演じ分ける本田の演技力の進化が見て取れる。かつての“可愛らしい妹”から、人間関係に悩み葛藤する一人の女性を説得力を持って体現できる女優へと、確実に階段を上っているのだ。

『すべての恋が終わるとしても』第4話では、藤原扮する颯と小学生のときに両想いだったことを確認し合えた本田演じる莉津だが、そこからもう一歩踏み込んだ関係性になれるのだろうか。妹ポジションから異性として意識されようと試みる莉津の葛藤や歯痒さをリアルな温度感で届けてくれる本田の姿を追い続けたい。

（佳香（かこ））