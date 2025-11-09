今回取り上げるのは、厳密には事件とはいえない。71年前の11月、世界的にも有名な奈良・斑鳩の古寺の門跡（もんぜき＝皇族・華族の一族で仏教の法統を継ぐ寺の住持）だった35歳の女性がある日突然、その座を捨てて姿をくらました。茶道の弟子である16歳下の大学生の男性と親しかったことから、新聞、雑誌などは「人間性に目覚め法衣を捨てた」「法灯の恋」などと書き立てた。彼女の行動が示したものは何であり、それはどのように伝わったのか。

「恋の家出」突然姿を消して大騒ぎに

1954（昭和29）年11月25日、大阪朝日（大朝）と大阪毎日（大毎）は社会面で「事件」を伝えた。大朝の見出しは「恋との板ばさみ？ 中宮寺門跡 姿消し辞職願」だが、より扱いも大きく詳しい大毎を見よう。

〈 一条尊昭尼 恋の家出 伝統の「中宮寺門跡」を捨てて 愛人は茶道の弟子大学生 老門跡も病状悪化 憂色に包まれる法城 【奈良】奈良県生駒郡斑鳩(いかるが)町、聖徳宗大本山中宮尼寺住職、一条尊昭門跡尼（35）がさる9日、突然姿を消した。寺内では極秘裏に行方を探していたところ、同門跡実弟の平松時忠氏が「病気のため住職を辞任する」との辞表を持ち込んだ。慌てた同寺では21日、緊急信徒総代会を開き、善後策を協議したが、結局、辞表を受理するしかないとの結論に達した。 後任に前門跡・近衛尊覚尼（79）＝中宮寺在住＝を暫定的に据えることになり、23日、同宗管長・佐伯良謙師（法隆寺貫主）のもとに口頭で尊昭尼の辞意を伝えた。このため騒ぎが表面化し、事態を憂えた近衛前門跡は数年来の胸部疾患が悪化。同寺はいま憂色に包まれ、伝統を尊ぶ門跡制度に波紋を投げているが、尊昭尼は騒ぎをよそに24日夜、大阪発の下り急行で九州の母の実家に向かった。〉



「恋の家出」門跡出奔の第一報は大きかった（大阪毎日）

のちの週刊誌報道によれば、尊昭尼は「お高祖(こそ)頭巾」（江戸時代から明治にかけて流行した女性の防寒用被り物）を頭から被って表門からひっそり寺を出たという。大毎の記事は「ことし初めから親交」の中見出しを挟んで続く。

茶道を習いに来ていた16歳下の青年と

〈 一条門跡は戦後、困難になった同寺の経営打開のため、奈良社会福祉院（理事長）や茶華道斑鳩御家流家元として、寺内で青年男女を集めた「若草塾」を開くほか、各地に出張して茶華道を教授したり、自筆の書芸展を開くなど、社会に進出していた。昨年秋ごろから、同寺に茶道を習いに来ていた同町の当時高校3年生、中川浩君（20）と今年春ごろから親しさを増したという。 歴史ある伝統の法灯を守るべきか、また初めて知る人間性に立脚した恋に生きるべきかに悩みを深めていた。ことに今月3日の法隆寺金堂落慶法要に続く中宮寺の外郭団体「慈光会」（名誉総裁・高松宮妃殿下）の発会式、6〜7日の皇后陛下のご旅行などに追われ、「疲れた」とかたわらの人々に漏らし、神経衰弱気味で面やつれしていた。 迷い悩んだ挙げ句、実弟の平松氏に相談。ついに「恋愛一途」に生きるべく決意し、外出の度にひそかに身の回りの品を持ち出していたという。さらに今春、300年の伝統を破って寺内で結婚生活に入った薬師寺の高田好胤・副住職の生き方にも刺激された。このまま伝統の門跡尼として一生を仏に捧げる生き方をすべきか、あるいは人間性に根差した生き方をすべきかーー。伝統を尊ぶ門跡尼制度の在り方はあまりに現在の世相と懸け離れすぎて数々の疑問もあり、門跡尼の出奔後、同寺信徒総代の間でもかなり論議されたほどだった。〉

「古い伝統」門跡のシステムを疑問視する声も

奈良社会福祉院は1947年創立の社会福祉法人で、尊昭尼は初代理事長だった。高田好胤は巧みな法話で有名で、聞いた修学旅行生は600万人以上といわれる。テレビにも出演。1967年に薬師寺管長となって金堂の再建などに尽力し、1998年に死去した。記事は見出しから「愛人」「恋愛一途」などとセンセーショナルだが、中宮寺信徒総代の次のような談話も載っている。

「夏ごろから若門跡（尊昭尼）のうわさを聞かぬでもなかったが、辞表を受け取るまでまさかと思っていた。古い伝統を持った門跡のシステムそのものについて、信徒総代会でも検討すべきではないかという意見もあります」

さらに尊昭尼の略歴と中宮寺についての解説も。

元子爵の二女として生まれ、7歳で中宮寺に

〈 一条尊昭尼 平松時冬・元子爵の二女として生まれ、大正14（1925）年、7歳の時、中宮寺に入って剃髪・得度した。昭和6（1931）年、斑鳩小卒業後、京都尼衆学校に学び、同11（1936）年卒業。同13（1938）年、京都・泉涌寺の頂授会で灌頂（頭頂に水を注ぐ仏教儀式。指導者の位を授かるなどさまざまな種類がある）伝授を受けた。同16（1941）年、中宮寺副住職に進み、同19（1944）年、一条実孝・元公爵の養女となり、門跡の地位に就いた。 中宮寺 法隆寺の東側にあり、聖徳太子が母・穴穂部間人皇后のために建立したと伝わる。約1200年前、天平19年の「法隆寺資材帳」に既に「中宮尼寺」の名が見えている。中世以降、歴代王朝の皇女が入る尼寺で明治22（1889）年、門跡号を許された。同寺には東洋の「考える人」として有名な国宝・弥勒菩薩像（木彫、白鳳時代）や同・天寿国曼荼羅（飛鳥時代）などがあり、美術愛好家に親しまれている。〉

門跡とは、文部省宗教局（当時）が1926年に出した『門跡制度及び御由緒寺院の沿革』などによれば、はじめ寺院における僧侶の門葉、門流の意味で用いられたが、のちに寺院の資格となった。室町時代以降、次第に親王や摂関家の子弟らが出家し寺に入る、特定の資格を持つ寺院（門跡寺院）やその寺院の住職を指すようになった。

江戸時代に幕府による「禁中並公家諸法度」で制度が確立。親王らが門主となる「宮門跡」や摂関家師弟の「摂関門跡」などの種類がある。皇女、王女、摂関家の女子らが尼となって入る寺は「比丘尼御所」と呼ばれた。門跡制度は明治維新後、公式には廃止されたが、皇室や華族とのつながりから格式と独特の文化が保たれたまま、「比丘尼御所」は「尼門跡」と俗称されるようになった。

中宮寺（聖徳宗）は歴史的にも法隆寺と深いつながりがあり、圓照寺（臨済宗）、法華寺（元真言律宗、現光明宗）と合わせて「大和三門跡」と呼ばれる尼寺。江戸時代までは「斑鳩御所」とも呼ばれた。格式が高く、皇女か華族上位でなければ門跡になれないため、一条家の養女になったのだろう。「弥勒菩薩像」は正式には「（木造）菩薩半跏像」。古典的微笑の典型として知られる。

自信にあふれているようにみえた彼女が、一体なぜ？

「事件」の10年前、1944（昭和19）年5月19日付の大毎に、尊昭尼が中宮寺門跡になったことを報じる小さな記事が載っている。「本年26歳である」と。戦後も何回か雑誌でその名前を見ることができる。「文藝春秋」1951年2月号では中宮寺から奪われた「誕生仏」（釈迦の誕生時の姿を現した仏像）について、同誌1952年6月号では文化財の発掘調査に関して随筆を書いている。

「事件」の1年前の「淡交」1953年11月号では、同じ「大和三門跡」の1つ、法華寺門跡の久我高照尼らと対談。修行の厳しさを吐露し、参拝客らの変化に苦言を呈す姿は堂々として、古寺の門跡としての自信にあふれているように感じられる。そんな彼女がどうしてーー。

